Andes suspende sus operaciones hasta el lunes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La empresa Andes Líneas Aéreas decidió suspender sus operaciones a los destinos que cubría actualmente en el país, hasta el próximo lunes como consecuencia de la difícil situación económica en la que se encuentra la firma, confirmó a Télam el titular de la compañía, Horacio Preneste.



Andes opera en estos momentos vuelos diarios a Iguazú, Salta, Jujuy y Puerto Madryn y dos frecuencias semanales a Comodoro Rivadavia, lo que volverán a ser cubiertos “con normalidad” desde el lunes, de acuerdo a lo expresado por el directivo.



“No tenemos intención de bajarnos de las operaciones -dijo Preneste- pero la situación se nos complicó mucho por el aumento en el precio de los combustibles y porque la provincia de Chubut nos adeuda alrededor de $280 millones en combustible, con lo cual nosotros garantizábamos la operación”.



Agregó Preneste que “YPF no nos financia el combustible y para evitar problemas y que el mal sea peor, decidimos suspender las operaciones hasta el lunes, cuando retomaremos normalmente”.



Señaló, además, que “estamos comprometidos con nuestros empleados. Les adeudamos sueldos, que estamos pagando en cuotas y ellos nos esperan, por eso es que vamos a hacer todo lo posible para continuar volando”.



Respecto a las frecuencias que Andes tenía a Bariloche, Córdoba y Mendoza, Preneste señaló que “son mercados saturados, con los que no podemos competir y por eso hemos decidido no volar más, al menos mientras se mantengan estas condiciones, a esos destinos”.



“Tenemos la ventaja de que los cinco aviones que tenemos son nuestros, no pagamos alquiler y es por eso que podemos sostener la operatoria, pero la situación del mercado está muy complicada”, indicó.



Preneste afirmó que “el lunes nos vamos a sentar a ver como resolvemos el tema, esperamos que haya una respuesta por parte de la provincia de Chubut que nos permita seguir adelante u otra alternativa que asegure las operaciones, pero el lunes volvemos a volar”, aseguró.