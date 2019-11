Andrés Calamaro le dedicó una poesía a su amigo Gallardo tras la final de la Libertadores

El cantante Andrés Calamaro le dedicó una poesía al entrenador de River Plate, su amigo Marcelo Gallardo, tras la final de la Copa Libertadores perdida ayer ante Flamengo de Brasil, por 2 a 1.



"Voy siempre con Napoleón/ Para púa existe el cardo/ Sabe Marcelo Gallardo/ Que al corazón de un león/ No lo cambia el camaleón/ No se cambian los colores/ De viaje traigo alfajores/ Lo dicen hasta los diarios/ Orgullo de millonarios/ ​La copa Libertadores", escribió "El Salmón" en su cuenta de Facebook.



En los comentarios a su escrito, Calamaro también agregó: "Tengo muchos amigos de River y en River. Marcelo y Germán Burgos, entre otros notables (...) Así es el fútbol... Lindo y cruel".



La pasión de Calamaro por el fútbol es conocida. "Soy amargo y soy diablo y camino encima de la gente, no nací en Avellaneda pero soy de Independiente; soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo de Almagro", dice en "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos". El ex Abuelo de la Nada es fanático del "Rojo".



O también: "Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero", en la canción dedicada a otro de sus grandes amigos del fútbol, el mismísimo Diego.



River Plate perdió ayer en los últimos minutos la final de la Copa Libertadores en Lima ante Flamengo, 2 a 1.