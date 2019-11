Andrés Rodríguez asegura que "no hay ninguna manera" de que la CGT influya en el futuro gabinete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general del sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, afirmó hoy que "no hay ninguna manera" de que la CGT influya en la conformación del futuro gabinete de ministros de Alberto Fernández.



De todos modos, pidió que en las áreas de Trabajo y Salud se designe a personas "conocedoras del paño sindical".



Por otra parte, ratificó que el movimiento obrero va "a colaborar como pieza fundamental para sacar a la Argentina adelante" ya que lo que pretende es que el país "salga" de la crisis "con unidad, con paz y desarrollo".



"Los compañeros son conscientes de que hay una realidad muy difícil y dura y que debe remontarse, en lo posible, gradualmente. Lo que sí se pretende es que el esfuerzo sea parejo y no que no los sigan poniendo los trabajadores", afirmó Rodríguez a la Radio 10.



Sostuvo que el objetivo del movimiento obrero es recuperar el poder adquisitivo de los salarios pero "con la conciencia lógica de contemplar cómo el nuevo gobierno plantea su política económica".



"Hasta no se diseñe la política económica de un nuevo gobierno con otro signo ideológico y político, nosotros no podemos llegar a condicionar", dijo el líder de UPCN, que rechazó la idea de reclamar un bono de fin de año para los trabajadores del sector público.



Consultado por la posible influencia de los sindicatos que integran la CGT en la definición de integrantes del gabinete nacional, Rodríguez rechazó esa idea y afirmó que "no hay ninguna manera" de que esto sea así.



"Los funcionarios de un gabinete son resorte exclusivo de la elección del Presidente. Él debe elegir a su propio equipo", sostuvo Rodríguez



Sin embargo, apuntó que sí pretenden que "en las áreas que son afines al movimiento sindical, como lo son Trabajo y Salud, que sea gente conocedora del paño sindical y que tenga una afinidad lógica en la cordialidad de un trato con el movimiento obrero".



Respecto de la integración de sindicatos a la mesa de un Consejo Económico y Social, manifestó su apoyo a la creación de una "institución válida" para "arribar a acuerdos y comprometernos en su cumplimiento".



"Puede ser una herramienta muy interesante para esta etapa difícil", dijo Rodríguez, al tiempo que aseguró que "se le tiene que dar contenido con la base de una política económica y social de próximo gobierno".