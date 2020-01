Añez advierte que la "dispersión de votos es dañina" para la continuidad de la oposición en el poder

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, volvió a pedirle ayer a los sectores opositores al derrocado mandatario Evo Morales, "apertura y madurez" por "el bien mayor" del país de cara a las próximas elecciones generales pautadas para el 3 de mayo y les recordó que la dispersión de votos es dañina para su continuidad.



"Esperamos que haya madurez política y apertura en la clase política para ver el bien mayor, lo que pueda pasar conmigo es lo que menos interesa, lo que interesa es lo que pueda pasar a Bolivia" dijo en una conferencia de prensa brindada en la ciudad de Trinidad, en Beni, según informó la agencia de noticias boliviana ABI.



Áñez también pidió unidad, responsabilidad y desprendimiento de los políticos para evitar que retorne a la administración del país "la mezquindad y las ambiciones personales".



"Hemos pasado 14 años sintiendo esa asfixia del Movimiento Al Socialismo, esa permanente situación de acoso a los que pensábamos diferente", dijo la autoproclamada presidenta quien asumió el cargo de facto en una sesión en el Senado sin quorum, tras la renuncia forzada de Morales y posterior denuncia de golpe de Estado el 10 de noviembre.



"No queremos volver a vivir (esa situación) y yo reflexiono a la clase política a que haya un desprendimiento por Bolivia y por el país, los bolivianos merecemos días mejores y cuidar nuestro proceso de libertad y democracia", consignó ABI.



La ex senadora volvió a advertir a la clase política opositora que la dispersión de votos es dañina, como ya había señalado la semana pasada, cuando dijo que una estrategia de ese tipo sería menospreciar el patriotismo y la lucha de los ciudadanos bolivianos que "logró sacar en noviembre de 2019 la tiranía que se impuso 14 años en el país".



Las elecciones del 3 de mayo pueden poner fin a esta crisis institucional abierta el 10 de noviembre pasado a partir de la salida forzada de Morales del poder, bajo la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y en medio de protestas populares alentadas por la oposición que denunciaron fraude en los comicios presidenciales del 20 de octubre en los que Morales fue declarado ganador en primera vuelta.



Ante este escenario, desde el arco opositor a Morales confirmaron su candidatura a los nuevos comicios el ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, el ex líder cívico Fernando Camacho, el ex presidente Carlos Mesa y el gobernador de La Paz, Félix Patzi.