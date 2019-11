Ángel Comizzo dejó de ser el entrenador de Universitario de Perú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador argentino Ángel David Comizzo, ex arquero de River Plate, dejó hoy de ser el técnico de Universitario de Deportes de Perú, al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato con los directivos del club de Lima.



El ex arquero de León y Monarcas en México y los dirigentes del equipo peruano, tenían disposición de prorrogar el contrato para el año entrante, pero, según consignó la agencia de noticias españolas EFE, las negociaciones no llegaron a buen término.



Cuando el técnico de 57 años dirigió al club en 2013, lo hizo campeón en el torneo peruano y a mitad de este año volvió a comandarlo y lo llevó al segundo puesto del actual torneo Clausura, con posibilidades ciertas de coronarse líder.



Con Comizzo en la conducción, el plantel "crema" quedó a un paso de clasificarse a las semifinales de la liga peruana, que se jugarán en las próximas semanas.



En su paso por el equipo limeño, el entrenador nacido en Reconquista (Santa Fe), cuenta con un récord de 22 partidos dirigidos en la segunda etapa del año, con 11 triunfos, 8 empates y 3 derrotas.



En el torneo Clausura, dirigió a la "U" en 17 encuentros, con 9 victorias, 6 empates y 2 caídas; y en la Copa Bicentenario de 5 partido, ganó 2, igualó 2 y perdió 1.