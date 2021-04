Angustiada, sanjuanina pide oraciones para su papá que está grave e internado tras contraer Covid

Los partes diarios acortaron la enfermedad simplemente a números, pero detrás de cada paciente con coronavirus hay una historia y una familia que sufre el proceso infeccioso. La sanjuanina Macarena Murúa tiene 25 años y hace poco más de veinte días padece el contagio de su papá, Héctor Ramón Murúa, de 63. El hombre fue diagnosticado con Covid-19 y terminó internado en grave estado debido a que sus pulmones están bastante deteriorados. Por ese motivo pide en redes sociales unirse en oración para su pronta recuperación.

La joven contó que todo comenzó mucho antes de que su papá fuera hisopado. El paciente se desempeña como secretario del Concejo Deliberante de Rawson. Allí dos de sus compañeros dieron positivo y enviaron a todos a hisoparse. Héctor lo hizo el martes 23 de marzo, aunque ya se sentía cansado, pero pensó que podía ser el agotamiento propio del trabajo.

El miércoles 24 obtuvo el resultado: era positivo. Sin embargo, esa mañana comenzó la odisea para esta familia rawsina. El hombre se levantó de la cama desganado. Su hija comentó que vomitaba y casi que no podía respirar.

Preocupada, rápidamente Macarena llamó al 107. La sanjuanina contó que los profesionales lo medicaron por medio del celular, aunque tres días después su cuadro se complicó abruptamente. Nuevamente insistió en pedir una ambulancia, pero le dijeron que no podía ir hasta su domicilio.

Macarena les rogó por la atención porque sabía que si su padre se quedaba en su casa probablemente moría. “Les conté que no tenía los medios para trasladarlo, además tuve miedo de sacarlo de casa y que alguien me denunciara por exponer a una persona con coronavirus”, señaló. Tras varios intentos, la ambulancia llegó. Para ese momento, el infectado ya presentaba febrícula.

Los médicos revisaron a su papá y le aconsejaron que guardara reposo y si el cuadro se agravaba que la joven volviera a llamar. Sin embargo, a los pocos minutos su cuadro general se complicó. “Estaba morado, ya no podía respirar”, confesó su hija. Llamó nuevamente al 107. Al lugar llegó otro médico y decidieron el traslado porque le dijo que sus pulmones “no daban para más”.

Todo el proceso estaba encaminado, pero conseguir cama fue una odisea, según contó la sanjuanina. “Yo no lo puedo subir a la ambulancia hasta que no le consigan cama”, le dijo el médico. El facultativo insistió con varios sanatorios y barajó la posibilidad de trasladarlo hacia Ullum o Jáchal. La joven, desesperada, intensificó los llamados y encontraron una cama en el Hospital Privado hacia donde finalmente lo trasladaron.

Fueron casi tres horas las que les llevó conseguir una internación. En todo ese periodo su padre estuvo casi agonizando en el interior de su casa. Su hija pidió que bajaran el oxígeno, aunque desde la ambulancia le comentaron que no podían hacerlo porque no están autorizados.

“Mi papá se agravó mucho y no podía respirar. Fue tanto lo que les dije que me hicieron una excepción para que no se me muriera en la cama”, contó.