Anses confirmó las fechas para el tercer pago del IFE en todo el país

El Gobierno nacional el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se concretará a partir del lunes 10 de agosto para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que serán los primeros en acceder al bono extraordinario de $10.000.

Los 9.000.000 de beneficiarios cobrarán de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para evitar la acumulación de personas en las sucursales bancarias y según el siguiente cronograma:

Fecha de cobro del IFE para AUH y AUE definitiva

* DNI terminados en 0, lunes 10 de agosto

* DNI terminados en 1, martes 11 de agosto

* DNI terminados en 2, miércoles 12 de agosto

* DNI terminados en 3, jueves 13 de agosto

* DNI terminados en 4, viernes 14 de agosto

* DNI terminados en 5, martes 18 de agosto

* DNI terminados en 6, miércoles 19 de agosto

* DNI terminados en 7, jueves 20 de agosto

* DNI terminados en 8, viernes 21 de agosto

* DNI terminados en 9, lunes 24 de agosto

Fechas de cobro del IFE para quienes tienen CBU

Habitualmente el calendario del IFE para quienes ya tiene cuenta bancaria comienza uno o dos días después de finalizar el cronograma para AUH y AUH, por lo que podría arrancar cerca del 25 o 26 de agosto, siempre por terminación de DNI.

Requisitos para cobrar la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia

* Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años.

* Tener entre 18 y 65 años de edad, es decir, la Población Económicamente Activa (PEA).

* Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de: a) trabajo en relación de dependencia, público o privado; b) ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; c) prestación por Desempleo; d) jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o e) planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Cómo cómo consultar la fecha de pago del IFE?

Para consultar estado del cobro se debe ingresar a la página de Anses IFE Precarga. Si bien en la primera tanda existió la posibilidad de percibir el beneficio por Correo Argentino, Código Red Link o Banelco, desde la segunda ronda todos los beneficiarios cobraron o cobrarán a través de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada a una cuenta bancaria con el objetivo de hacer el proceso más rápido, eficiente y seguro.

