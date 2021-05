Ante la escalada de casos San Juan descarta hacer testeos en los ingresos a la provincia

La ministra de Gobierno de la provincia, Fabiola Aubone aseguró que, al menos por el momento, las autoridades no piensan en volver a exigir testeos en los ingresos al territorio provincial.

En rueda de prensa la ministra explicó que se vienen realizando controles en los ingresos y se exige la documentación necesaria para el traslado de productos pero no se le solicita a los transportistas que traigan ningún hisopado no testeo que acredite que no tiene Covid-19.

Desde el inicio de la segunda ola de coronavirus desde la Nación no han dispuesto la realización de controles de antígenos o exigencia de presentación de PCR en los límites interprovinciales.

Esto se da aun cuando las mismas autoridades nacionales han difundido mapas y gráficos en los que explicitan que las provincias del país tienen diferentes escenarios con provincias que están muy complicadas con los niveles de contagios y otras jurisdicciones que no presentan un incremento tan marcado en relación con la propagación del virus.

En medio de este contexto Aubone dijo que por ahora "no se esta evaluando" implementar nuevos controles y agregó que es "fundamental la responsabilidad individual que impacta en la salud de toda la comunidad", aseguró la funcionaria.

Igualmente, la funcionaria aclaró que en el caso de vehículo de Chile o Brasil se hace especial énfasis en la revisión ya que se trata de dos países en donde se ha registrado un incremento de casos.

Mientras este año aun no se piensa en realizar controles a transportistas y personas que ingresen desde fuera de la provincia, en 2020 los controles limítrofes fueron un pilar en el programa de contención pensado en San Juan para evitar la propagación de Covid.

Es que durante el invierno pasado se exigió a los camioneros que debían pasar dejar carga en San Juan que se hicieran PCR en la provincia, además, en el caso de los transportistas que debían pasar con su carga por la provincia le colocaban fajas de clausura para asegurarse de que no bajaran en la provincia.

Con el paso de los meses los controles a transportistas se fueron flexibilizando y comenzaron a exigirles que para entrar a San Juan presenten una PCR hecha en las últimas 72 horas antes del ingreso a San Juan.

De manera paralela la Provincia dispuso una serie de controles para las personas que ingresaran a San Juan. Esto se aplicaba tanto a sanjuaninos con residencia en la provincia como a gente que venia a San Juan solo por un tiempo acotado.

En este caso las personas debían alojarse en diferentes hoteles en donde debían realizar una cuarentena de 14 días. Los gastos de alojamiento corrían por cuenta de los recién llegados, pero en caso de que no pudieran pagarlo el Gobierno se hacía cargo de el hospedaje.

Este requisito de la cuarentena también se fue flexibilizando y se comenzó a exigir una PCR con 72 horas de anterioridad y luego con el devenir de la circulación comunitaria del coronavirus, se abandonó este requisito.