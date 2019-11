Apareció el joven de la localidad bonaerense de El Jagüel que era buscado por su familia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Jonatan Ezequiel Parraguez, un joven de 29 años de la localidad bonaerense de El Jagüel que no tenía contacto con su familia desde el 13 de agosto, fue encontrado hoy en un centro de rehabilitación para adicciones en la localidad de González Catán, informaron fuentes judiciales.



Jonatan había sido detenido y tras permanecer cinco días en la Comisaría 5º de El Jagüel, Partido de Esteban Echeverría, fue liberado junto a otro joven que había ingresado con él en la misma causa.



"Nos enteramos de que había estado detenido desde el 8 de agosto. Su compañero de celda fue liberado con él también el 13. En la puerta de la comisaría, Jonatan le dijo que se iba a ir para Ezeiza a la casa de uno de sus hermanos, pero nunca llegó", contó a Télam María Laura Machuca, prima del joven.



Al no no tener noticias de Jonatan ni ser visto por nadie en el barrio, Machuca realizó -el 31 de octubre- la denuncia por averiguación de paradero y la investigación quedó a cargo de la UFI 1 de Esteban Echeverría.



Machuca dijo esta mañana que "el compañero de celda de Jonatan declaró en la causa por la averiguación de paradero y contó que en el tiempo que estuvieron detenidos los trataron bien".



Jonatan nació y se crió en el barrio Siglo XX, de la localidad El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.



"Desde que murió su mamá hace unos años no tuvo un lugar fijo, quedó mal después de eso, vive en situación de calle, a veces duerme en la casa de su papá, pero no había tenido problemas con la policía", sostuvo María Laura.



Familiares y amigos organizaron durante estas últimas semanas acciones para visibilizar la búsqueda.



Ayer por la tarde cortaron la ruta provincial 205 a la altura de la estación ferroviaria local, y un grupo decidió cortar también las vías del tren durante horas, impidiendo el paso del servicio que va de Constitución a Bahía Blanca.



Como consecuencia de esa acción, el servicio ferroviario partió de la cabecera en la Ciudad de Buenos Aires con trece horas de demora, esta mañana.



Pasado el mediodía, fuentes judiciales confirmaron a Télam que tras la investigación se pudo determinar que Jonatan se encuentra internado en un centro de rehabilitación en la localidad de González Catán, donde habría acudido por decisión propia tras ser liberado.