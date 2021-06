Apareció en San Juan una nueva estafa telefónica viral: piden ignorar "regalo" de Mercado Libre 

En los últimos días empezó a circular un mensaje de texto entre los Whatsapp de los sanjuaninos donde prometen, a cambio de compartir el texto, jugosos regalos de parte de Mercado Libre. El viral es falso, pero además representa un peligro para los usuarios que lo difunden.

Se trata de texto acompañado de un link que ofrece unos 2.000 productos gratuitos, entre ellos un celular nuevo. La única condición es entrar a un link que direcciona a una página que incluso utiliza el logo y la identidad visual de la página de comercialización. Allí aparece un cuestionario con distintos datos que hay que completar.

El sorteo de productos no existe y lo único que lograrán quienes sigan los pasos es entregarle a desconocidos datos personales, que luego podrían utilizar para su beneficio. La estafa se volvió tan viral que Mercado Libre se convirtió en tendencia y la empresa de Marcos Galperin tuvo que aclarar que se trata de una mentira.

La página de e-commerce, a través de un comunicado, aclaró que no realizan este tipo de sorteos y que mucho menos lo harían a través de una cadena de Whatsapp. "Te pedimos hacer caso omiso a esa información y sobre todo, no ingresar o brindar información sensible de tu cuenta", aclararon.