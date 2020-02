Apercibieron al fiscal Stornelli por su demora en presentarse a declarar en el caso D´Alessio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dispuso el apercibimiento del fiscal Carlos Stornelli por haber permanecido en rebeldía casi nueve meses al no presentarse a declarar en el marco del caso



D´Alessio, en el que finalmente fue procesado por asociación ilícita.



“La actitud asumida por el doctor Stornelli al no comparecer ante los estrados del Juzgado Federal de Dolores generó un retardo en el avance del trámite de la Causa FMP 88/19, con perjuicio para la buena administración de justicia”, sostuvo Casal en la resolución firmada el 11 de febrero y conocida hoy.



“Corresponde concluir que el accionar del fiscal federal Carlos Stornelli posee relevancia disciplinaria y por lo tanto, amerita una sanción”, sostuvo Casal que optó por apercibirlo tras considerar que “no registra antecedentes disciplinarios”.



“Los argumentos expuestos por el doctor Stornelli, si bien no lucen carentes de todo sustento, no justifican su incomparecencia a prestar declaración indagatoria, tanto más cuando éstos podían ser materia de análisis en las diferentes instancias de los estrados judiciales a los que él mismo recurrió”, afirmó Casal.



El procurador interino firmó una resolución de 13 páginas en las que dio cuenta de las conclusiones a las que arribó el Comité Evaluador de cinco fiscales que intervino en el sumario que se le inició a Stornelli tras ser declarado en rebeldía y ponderó también las explicaciones dadas por el propio sumariado.



Stornelli fue llamado a indagatoria por primera vez por el juez Ramos Padilla en febrero del 2019 y un mes después fue declarado en rebeldía, condición que finalizó en noviembre pasado cuando el fiscal federal se presentó en Dolores a responder por las acusaciones en su contra.



Ramos Padilla procesó el 18 de diciembre pasado a Stornelli por los delitos de asociación ilícita, violación a Ley de Inteligencia, incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción y remarcó en su fallo que no le dictó la prisión preventiva porque posee inmunidad en función de su condición de funcionario judicial.



En aquel fallo, Ramos Padilla también señaló que Stornelli se presentó a declarar “próximo a que se resolviera su situación en el marco de los procesos disciplinarios que se le iniciaron en la Procuración General de la Nación”.



La causa por la que fue procesado Stornelli se inició a mediados de febrero pasado, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que el falso abogado Marcelo D'Alessio le pidió dinero a cambio de no ser involucrado en la "causa de los cuadernos" que instruía Stornelli.



"A partir de la prueba recolectada y fundamentalmente a partir de los registros hallados en el domicilio de Marcelo D'Alessio, se pudo desentrañar el funcionamiento de una organización criminal clandestina, compuesta por numerosas personas, que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales", sostuvo el juez en el fallo con el que procesó a Stornelli.



El juez había señalado, además, que los integrantes de esta presunta asociación ilícita "para concretar sus fines delictivos" tuvieron "a su disposición relaciones estratégicas, entre otros, con un importante miembro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como el aquí imputado Carlos Stornelli".