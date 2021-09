Arancibia, de Consenso Ischigualasto: “Logramos el objetivo”

El búnker de Consenso Ischigualasto fue el primero en el que los candidatos dieron declaraciones. Marcelo Arancibia, titular de la lista del frente opositor, se mostró optimista en el primer contacto con la prensa. “Logramos nuestro objetivo de instalarnos como la tercera opción política de San Juan”, resumió.

El ex titular del Foro de Abogados destacó que han conseguido buenos resultados, según los primeros datos que tenían, y todo eso en “muy poco tiempo”. Esto, opinó, “sobre la base de algo muy sencillo: desde una propuesta opositora a nivel nacional y nivel local”.

El rol opositor, aseguró, es lo que quieren poner en el foco de la discusión de aquí en adelante. “Este primer paso se ha dado y nos queda hacia adelante instalarnos y que haya más conocimiento de la sociedad de nuestra propuesta y la necesidad de que San Juan tenga por primera vez, después de mucho tiempo, una oposición política seria y competitiva, capaz de ir al Congreso de la Nación a ponerle un límite al Gobierno Nacional, pero también hacerlo a en la provincia de San Juan”.

Arancibia dijo que en algunos departamentos han conseguido números muy buenos “a pesar de carecer de la infraestructura del Estado” y que tienen reportes de mesas donde “le ganamos a Juntos por el Cambio”.

También se mostró confiado en que la próxima elección, en las generales, obtendrán un mayor porcentaje. “Hay mucha gente que votó en blanco y hay gente que todavía no nos conoce y al conocernos seguramente cambie su opción”, aseguró. “El barbijo no me permite expresar la alegría y la sonrisa que tengo por el resultado que hemos tenido”, cerró.