Arce llegó a Bolivia para ponerse al frente de la campaña del MAS y fue citado a declarar por fraude

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Luis Arce, el candidato del partido del ex presidente Evo Morales a las presidenciales de mayo, regresó hoy a Bolivia para hacer campaña y apenas aterrizó fue citado a declarar por un caso de presunta corrupción, en medio de denuncias de persecución política en su contra por parte del gobierno interino que reemplazó a Morales tras su derrocamiento.



El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció ayer desde Buenos Aires su regreso a Bolivia, de donde huyó en noviembre tras un pronunciamiento militar que obligó a Evo Morales a renunciar al cargo de presidente y viajar a México y luego a Argentina, donde se encuentra como refugiado político.



El ex ministro de Economía de Morales, de 56 años, llegó al aeropuerto internacional de El Alto, vecino a La Paz, donde fue recibido por numerosos simpatizantes y saludó "la espontánea concentración del pueblo paceño para recibir al candidato y futuro presidente de Bolivia", escribió Morales en Twitter.



Entre quienes le dieron la bienvenida a La Paz se encontraba su compañero de fórmula, el ex canciller David Choquehuanca, quien durante la semana pasada cumplió una árdua y eficaz tarea al convencer a los sectores campesinos e indígenas del MAS de aceptar al binomio que se resolvió el domingo 19 de enero en un congreso ampliado que sesionó en Buenos Aires.



Arce ha denunciado que "las condiciones en este momento no son las mejores para realizar una campaña electoral" porque los dirigentes del MAS eran "perseguidos y amedrentados" de cara a los comicios del 3 de mayo.



El propio Arce es investigado por un presunto fraude cometido por un ya desaparecido fondo de desarrollo de comunidades indígenas y campesinas (Fondioc) que habría registrado como aprobados y ejecutados cientos de proyectos que nunca se materializaron.



Apenas pisó territorio boliviano, Arce fue notificado con una citación para que se presente a declarar mañana, so pena de detención, ante la Fiscalía por el caso Fondioc, en el cual está investigado por el delito de incumplimiento de deberes, informó el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).



El FDI divulgó en redes sociales la foto en que se observa a Arce con la notificación de la Fiscalía.



En este caso, Arce está acusado debido a que, como ministro de Economía, formaba parte del Directorio del Fondioc y no habría realizado los controles respectivos a los proyectos.



La campaña del MAS dijo que la citación a declarar se enmarca en una campaña de "persecución política".



"Denunciamos la persecución política contra nuestro candidato presidencial, Luis Arce, quien recibió citatorio sin causa alguna a su llegada al Aeropuerto", dijo Amanda Dávila, ex ministra de Educación y actual vocera de la campaña del MAS.



Con las elecciones presidenciales, Bolivia aspira a zanjar una crisis política que se saldó con más de 30 muertos en hechos de violencia entre entre simpatizantes y detractores de Morales y con fuerzas de seguridad.



La crisis fue impulsada por denuncias -respaldadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)- de irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que Morales fue dado como ganador en primer vuelta.



Las denuncias de fraude derivaron en marchas de protesta y un pronunciamiento en que la cúpula militar "sugirió" la renuncia de Morales y que se entendió como una exigencia de apartamiento del cargo.



El nuevo gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez convocó a nuevas elecciones pero vetó expresamente a Morales como candidato, por lo que el ex mandatario se limita a dirigir la campaña desde Buenos Aires.



Áñez enfrenta críticas de sus propios aliados por haber anunciado que también competirá el 3 de mayo pese a haber asegurado, apenas reemplazó a Morales, que sería deshonesto de su parte presentarse a los comicios.



De hecho, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005), que es también candidato presidencial para estos comicios, dijo que con su postulación Áñez convalida "la tesis del golpe de Estado".



Para los simpatizantes de Morales, la decisión de Áñez avala su afirmación de que el líder del MAS fue víctima de un golpe de Estado y de que la líder derechista quiere perpetuarse en el poder.



En lo que puede interpretarse como un anticipo de la postura partidaria frente al eventual acoso judicial contra el candidato del MAS, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, aseguró hoy que Arce “va a seguir siendo nuestro candidato, desde la cárcel o desde donde esté”.



La nutrida lista de candidatos presidenciales incluye también a los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge 'Tuto' Quiroga y al líder cívico Luis Fernando Camacho, entre otros.