El último fin de semana Graciela Caselles encabezó una reunión junto a militantes en la sede del Sindicato Municipal. Si bien la diputada nacional no habló de candidaturas propias, sí se expresó sobre el armado del proyecto con miras al 2023. Esto generó que Alfredo Nardi la cruzara al afirmar que es una estrategia que utiliza recurrentemente la dirigente para “luego bajarse una vez que arregló su diputación”.

El concejal capitalino del Frente de Todos no se guardó nada ante la consulta de DIARIO HUARPE y contundente dijo estar “totalmente convencido que Graciela no va a ser candidata, no tengo dudas de lo que digo. Esto ya lo hizo cinco veces y la verdad es que no le creo más. Es su estrategia para mantenerse con una diputación”.

Nardi profundizó y dijo que “Graciela hace 20 años que no camina la Capital. La última vez que lo hizo fue cuando dirigía Acción Social en la intendencia de Enrique Conti. Por eso es que me da lástima que haya correligionarios que le crean y que hayan asistido el sábado a la reunión”.

La incredulidad del legislador departamental no es novedosa, ya que, según aseguró, se lo expresó en reiteradas oportunidades a la mismísima Graciela Caselles.

Y como si faltarán mayores críticas de Nardi hacia la posible candidatura de Caselles, el edil fue taxativo y dijo que “es una locura estar pensando en las próximas elecciones en los tiempos que vivimos. La gente no quiere saber nada al respecto y tienen razón porque hoy tenemos una crisis de tal proporción que lleva a que muchos no tengan ni para comer”.

No es la primera vez que Nardi es crítico de manera pública con la dirigente que lleva casi dos décadas como legisladora. En la previa de las elecciones partidarias del 2021 hubo chispazos entre ambos en plena campaña interna mientras representaban a distintas líneas. En aquel momento, el actual concejal la acusó a la legisladora nacional de abrir el partido para pocos y expulsar a los correligionarios.

Rueda celebra que el bloquismo sume candidaturas

El presidente del Partido Bloquista se mostró positivo con la reunión que se dio el sábado pasado en el Sindicato Municipal. Para Luis Rueda, las intenciones de candidaturas a una futura intendencia son positivas si se dan dentro partido, ya que le suma voluntades al bloquismo.

Incluso Rueda expresó que “ya lo hablamos con todos los que tienen intenciones y saben que están las puertas abiertas para que trabajen a favor del partido. Más adelante se verá quién termina liderando la lista”. Afirmó, además, que “lo hablamos con Graciela Caselles y sabe que nosotros buscamos sumar la mayor cantidad de bloquistas trabajando en pos de tener un representante a futuro”.

En la misma línea opinó el jefe de la bancada bloquista en diputados, Andrés Chanampa. El chimbero observó “como muy positivo que existan dirigentes como Graciela que estén trabajando en un proyecto que permitirá potenciar al partido”. También aseguró que cuándo se tengan que definir las listas, el bloquismo tendrá fortaleza en su armado para tener la mejor opción posible a disposición del vecino.