Argentina elaborará un Mapa de Cuidados con apoyo de la CEPAL

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación construirá un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina con el apoyo de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), informó hoy la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.



El anuncio lo realizó la funcionaria al finalizar una reunión bilateral con Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de Cepal, en el marco de la XIV Conferencia de las Mujeres que se realiza en Chile hasta el viernes.



El mapa "permitirá reflejar cómo es la organización social del cuidado de la Argentina actual", explicó la ministra.



"Cualquier proyecto de desarrollo está incompleto sin una perspectiva de género que coloque a los cuidados en el centro de las políticas sociales, económicas y culturales", añadió.



El cuidado "en la forma que se sigue organizando es todavía una fuente de desigualdad", dijo Gómez Alcorta al hablar durante la conferencia.



"Con estados históricamente ausentes en la temática, las mujeres de altos ingresos pueden sortear la realización de las tareas de cuidado contratándolas en el mercado: espacios de cuidado infantil, trabajadoras domésticas, geriátricos. De esta manera pueden destinar más tiempo al desarrollo personal, laboral y profesional", explicó.



Pero, "por el contrario, las familias pobres no pueden afrontar ese gasto y no encuentran opciones públicas, lo que hace que estas mujeres se queden a cargo del cuidado con mayores dificultades de lograr la autonomía económica”.



La ministra aseguró que uno de los objetivos de su gestión será "redistribuir el cuidado entre varones, mujeres y otras identidades, y entre los hogares, el Estado, las empresas y las comunidades. Remunerar correctamente a quienes elijan dedicarse a cuidar".



Según la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del Tiempo que publicó el Indec en 2014, las mujeres destinan, en promedio, casi 6 horas por día al trabajo de cuidado no remunerado entre tareas domésticas, cuidado de personas dependientes y apoyo escolar, mientras que los varones destinan sólo 2 horas diarias a esas actividades.



En ese contexto, la ministra señaló que las licencias por maternidad y paternidad "refuerzan esa realidad en tanto el régimen de contrato de trabajo que aplica a trabajadores y trabajadoras del sector privado otorga 90 días de licencia paga y obligatoria a las mujeres y sólo 2 a los padres".



Además, "no considera a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, ni días para quienes adoptan o se encuentran enmarcadas en configuraciones familiares no hegemónicas".



A su vez, de acuerdo a datos del Programa Pisac, que desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la oferta pública de cuidado infantil sólo cubre al 6% de niños y niñas entre 0 y 2 años y al 34% entre los 2 y los 4 años.



"Por lo tanto, el acceso a jardines maternales privados termina dependiendo de las posibilidades económicas de las familias", resaltó Gómez Alcorta.



Por último, recordó que las tareas de cuidado, además de la primera infancia, incluyen a las personas adultas mayores y con discapacidad y a las propias y propios trabajadores del cuidado.