Argentina igualó con Paraguay y dejó sus primeros puntos en el camino

En la cancha de Boca, la Selección Argentina igualó 1-1 con Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar y dejó los primeros puntos en la competencia tras las victorias ante Ecuador y Bolivia. Angel Romero abrió el marcador de penal y lo empató Nicolás González, ambos tantos en la primera etapa.

No fue bueno el primer tiempo de la Selección, que no tuvo la pelota en el arranque y cuando la tuvo en el final no supo qué hacer con la misma. Paraguay presionó arriba, dominó el desarrollo y a los 21 minutos llegó al gol por un penal de Lucas Martínez Quarta que terminó en el gol de Romero.

Lionel Scaloni decidió poner a Nicolás González de tres en lugar del lesionado Nicolás Tagliafico y cuando faltaban cinco para el descanso Argentina, que chocaba contra rivales, encontró el empate justamente por el jugador del Stuttgart de Alemania.

El segundo tiempo fue de Argentina, se hizo dueño de la pelota Giovani Lo Celso (ingresó cuando promediaba la primera etapa por Exequiel Palacios) y apretó, sin claridad en los metros finales, a los paraguayos en su área.

La Selección estuvo cerca de gol e incluso lo hizo, por intermedio de Lionel Messi, pero el árbitro Raphael Claus lo terminó anulando por intermedio del VAR debido a una falta de González sobre Romero en el inicio de la jugada.

Argentina fue de menor a mayor y otra vez le faltó juego para terminar de redondear una actuación convincente. El martes que viene, ante el Perú de Ricardo Gareca y en la ciudad de Lima, tendrá una prueba importante.