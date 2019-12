Argentina saca mala nota en paridad de género en las empresas

La consultora Grant Thornton, que trabaja para la diversidad desde hace años, publicó el reporte Women In Business, donde se ilustran las cifras sobre la situación de género en empresas a nivel mundial y las recomendaciones para que vayan mejorando anualmente.

En la última edición, los argentinos no quedaron bien parados, ya que el porcentaje de mujeres en la dirección empresarial rozó el 20%, lo que representó una baja del 3% con respecto a 2018. Entre los 35 países investigados, ocupó el puesto 32.

En este contexto, Peter Bodin, CEO Global de la consultora, visitó la Argentina como parte de su gira mundial, recorriendo varias firmas para debatir sobre sustentabilidad.

Peter Bodin (en el centro), durante una de los encuentros en Argentina

El profesional sueco está a la cabeza de la quinta consultora a nivel mundial desde 2018, siendo previamente el CEO de Grant Thornton Suecia.

Bodin es también el Presidente de la Junta de Impact 2030, una alianza del sector privado para colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Por naturaleza, entonces, estos objetivos se viven a través de toda la organización.

Aunque el motivo de la visita giró en torno a conversaciones sobre cómo lograr que las empresas sean más sustentables, en la conferencia que se desarrolló durante la tarde el día de su presencia en Argentina se trató el tema de la diversidad. Específicamente, el rol de las mujeres en las organizaciones.

En esa presentación, Bodin analizó de lo “macro a lo micro”. En este sentido, comentó que “si analizamos el tema ‘género’ en las empresas, y respetando las culturas de cada país, la compañía que no esté abordando este tema en el presente, no será sostenible a futuro. De hecho, hay clientes que eligen no trabajar con empresas que no tienen en sus equipos de trabajo un balance en cuestión de género. No es suficiente incluir una mujer en cada equipo para visitar un cliente, es necesario mostrar un equilibrio en la cantidad de hombre y mujeres". "He visto como se perdieron negocios por no tomar esto en consideración”, alertó.

En el ámbito local, Luisina Fabregas Banchi, responsable de Marketing y Comunicación, compartió algunas de las cifras del reporte de este año, y de los países encuestados en la región.

Argentina es el de peor desempeño, con poco más de la mitad de las empresas (57%) con al menos una mujer en posiciones de liderazgo.

En tanto, Mariana Amores, Gerente de Recursos Humanos, habló sobre el sesgo inconsciente a la hora de tratar con el género femenino: “A los hombres se los recluta y ascienden en base a su potencial, mientras que a las mujeres se las juzga en base a su desempeño real. No tienen las mismas oportunidades”, sostuvo.

Además, Matiana Behrends, Directora de Gestión de Personas, cerró la ronda con la situación actual. “En todos los pilares de mejora, el país está en progreso de llegar al ideal o muy lejos de él. Aún queda un largo camino por recorrer”.

Y para concluir con el análisis de Argentina, dos ejecutivas de sectores muy distintos, Impuestos y Consultoría en Sistemas, contaron su experiencia personal para llegar al puesto en el que están hoy.

Tanto Julia Adano como Claudia Deprati fueron madres. Julia admitió que nada le impidió llegar a Socia, mientras que en el momento en el que Claudia tuvo a su hija no existían el home office ni los horarios flexibles. Ambas coincidieron que la vida personal de la mujer no tiene por qué influir en su desempeño profesional, y además de darse cuenta de eso, las empresas deben acompañarlas en su camino fuera de la empresa para que puedan crecer dentro.

Por último, Bodin comentó que “la generación más joven, que recién ingresa en la etapa profesional, prefiere no postularse a puestos de trabajo en compañías que no tienen equilibro de género. Este tema impone una presión muy importante por parte de todos los stakeholders de una compañía".

"Vemos consecuencias a nivel de negocios, posibilidad de reclutar talentos, adquisición de clientes y consumidores. El equilibro de género cambia la cultura de las empresas, por este motivo no es suficiente tener 50% mujeres y 50% hombres sino, equilibrar esto en cada nivel gerencial incluyendo los líderes y el Board de Directores", explicó, remarcando que la diversidad "cambia las conversaciones, permite que aparezcan diferentes perspectivas, mejora la innovación, crea diversas ideas y genera nuevas soluciones".

Peter Bodin se mostró claramente entusiasmado al hablar sobre “Género”, uno de sus temas preferidos que aborda en cada una de las presentaciones que hace a nivel mundial desde que asumió el rol de CEO de Grant Thornton.

El rol de la ONU

En septiembre de este año, Jefes de Estado y líderes mundiales se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para hacer un seguimiento y revisar exhaustivamente el progreso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese evento, se declararon 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los líderes mundiales pidieron una década de acción para cumplir con los ODS para 2030 y anunciaron las 100 acciones que estarán tomando para avanzar en la agenda.

Como representante de Grant Thornton, Peter Bodin fue invitado a participar de los seminarios para entender como el mundo estará abordando los objetivos. En este aspecto comentó una conclusión común a todas las presentaciones: “La propia solución a los principales problemas mundiales, es incorporar mujeres en roles de liderazgo”.

Por: Cronista.