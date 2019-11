Argentina ya aseguró su presencia en octavos del Mundial Sub 17

Argentina aseguró hoy su clasificación a octavos de final de la 18va. Copa Mundial de Fútbol Sub 17, que se desarrolla en Brasil, tras continuar esta noche la etapa clasificatoria en dos de los seis grupos que tiene la competencia.



Los dos primeros equipos de cada llave, mas los cuatro mejores terceros avanzan a la siguiente fase. Por ende, con los marcadores registrados hoy, los dirigidos por Pablo Aimar ocuparán una de esas plazas, sin depender ya del resultado de mañana, ante Tayikistán.



Por el Grupo C, Corea del Sur venció 2-1 a Chile (en el estadio Kleber Andrade de Vitoria), y se clasificó detrás de Francia, que se impuso a Haití, por 2-0 (en Haile Pinheiro, de la ciudad de Goiania) Las posiciones quedaron lideradas por Francia con 9 puntos; seguido por Corea del Sur, con 6, Chile, 3 y cerró Haití, con 0. Los trasandinos aguardarán la fecha final para saber si continúan en el certamen.



Por su parte, en el Grupo D, Holanda derrotó 4-0 a Estados Unidos (Goiania) y Japón desplazó al hasta hoy puntero, Senegal, al derrotarlo por 1-0 (Vitória).



La tabla quedó con Japón 7 puntos, Senegal 6; Holanda 3, Estados Unidos 1,



Mañana culminará la etapa clasificatoria con las últimas dos llaves, en la E Argentina ya clasificada se medirá ante Tayikistán (Vitória) -a las 17.00- y España lo hará ante Camerún (Gama). Argentina y España lideran con 4 puntos,Tayikistán tiene 3 y cierra Camerún, sin unidades.



Por la zona F, México buscará pasar de ronda ante la débil formación de Islas Solomon, (Vitória) mientras que el puntero Italia se enfrentará al segundo, Paraguay (Gama) ambos ya ubicados en la siguiente fase. Italia encabeza con 6 puntos, Paraguay sigue con 4, México 1, Islas Solomon 0.



Los clasificados hasta hoy son Brasil y Angola, por el Grupo A; Nigeria y Ecuador por el B, Francia y Corea del Sur por el C; Senegal y Japón, por el D.



Los mejores cuatro terceros, a falta de la última jornada, son Australia, Tayikistán, Chile y Nueva Zelanda, pero México puede desplazar, mañana, a alguno de ellos.



En el historial de la Copa Mundial Sub 17, Argentina logró tres terceros puestos (Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003), y dos cuartos lugares (Trinidad y Tobago 2001 y Emiratos Arabes Unidos 2013).