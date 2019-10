Argentino Bergessio metió un doblete en la victoria de Nacional en el fútbol de Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero argentino Gonzalo Bergessio anotó esta noche un doblete para Nacional de Montevideo, que derrotó por 2-0 a Plaza Colonia, en un partido válido por la sexta fecha del torneo Clausura del fútbol de Uruguay. El atacante cordobés, de 35 años, convirtió a los 14 minutos de la primera etapa y a los 17m., de la segunda, respectivamente. De este modo, el ex jugador de San Lorenzo, Racing y Vélez, que salió reemplazado a los 19m. Del complemento, sumó sus primeros dos goles en el certamen, aunque acumula 15 desde que arribó a la entidad 'tricolor', a principios de temporada. Además, Nacional consiguió su sexto éxito en hilera y lidera la clasificación, con 18 unidades. Por su lado, Plaza Colonia, que contó con los aportes de los argentinos Javier Sequeyra y Elías Umeres (ambos ex Estudiantes de La Plata), se quedó con 13 puntos. En tanto, Danubio, con el concurso del lateral Nicolás Pantaleone (ex Tigre y Olimpo de Bahía Blanca), empató 1-1 con Fénix, mientras que Cerro Largo, con las participaciones de Mauro Luna Diale y Tomás Fernández (ambos ex Boca Juniors), superó por 2-0 a Juventud de las Piedras. Otros resultados: Boston River 1-Progreso 1; Cerro 3-River Plate 2. Mañana jugarán Racing-Peñarol (16.00), Liverpool-Rampla Juniors (16.00) y Wanderers-Defensor Sporting (19.30) Principales posiciones: Nacional 18 puntos; Progreso 14; Plaza Colonia 13; Cerro Largo 12; Defensor y Peñarol 10.