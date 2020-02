Argentinos Juniors ganó en Tucumán y no se baja de la pelea por el título

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Argentinos Juniors envió un mensaje desde Tucumán, advirtiendo que no piensa resignarse a pelear por el título, al conseguir esta noche una importante victoria por 2 a 0 sobre Atlético en partido de la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El triunfo del conjunto de La Paternal tomó forma en el segundo tiempo, ya que en ese lapso marcó diferencias en el juego y en el marcador con los tantos de sus delanteros Santiago Silva, de penal, y Gabriel Hauche.



El local terminó el partido jugando con nueve futbolistas ya que el árbitro Germán Delfino expulsó a Leandro Díaz y a Guillermo Acosta.



La salida de Díaz al promediar el segundo tiempo cambió el desarrollo del partido ya que Argentinos tomó el control del juego y marcó diferencias a partir de las proyecciones de Elías Gómez, convertido en la figura del partido, ya que le cometieron la falta del penal que convirtió Silva y casi anota un gol.



El "Bicho" volvió al triunfo después de cinco partidos, cortó una racha adversa de casi 50 años sin festejar en Tucumán y se prendió en la pelea por el título ya que suma 35 puntos.



Ahora quedó a uno menos del escolta Boca y a cuatro del puntero River, aunque ambos jugarán mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield, respectivamente.



Los tucumanos tiene la mente puesta en la serie de la fase 3 de Copa Libertadores que arrancará el martes en Colombia ante Independiente Medellín y por eso el técnico Ricardo Zielinski reservó a varios titulares para ese compromiso internacional.



La delegación tucumana se trasladará a Medellín mañana en un vuelo privado para esperar el cotejo de ida que se programó para el martes, a las 2130, en tanto que la revancha se disputará una semana después en el Monumental "José Fierro".







-Síntesis-







Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Dylan Gisssi y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, José Luis Fernández y Augusto Lotti; Matías Alustiza y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torren, Carlos Quintana y Elías Gómez; Francis Mac Allister, Iván Colman, Franco Moyano, Edwar López; Gabriel Hauche y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.







Goles en el segundo tiempo: 37m Silva (AJ) y 43m Hauche (AJ).







Cambios: en el segundo tiempo, Ariel Rojas por Erbes (AT) y Leonardo Heredia por Fernández (AT), 19m Nicolás Silva por Colman (AJ), 28m Guillermo Acosta por Alustiza (AT), 34m Diego Sosa por Mac Allister (AJ), 44m Fausto Vera por Hauche (AJ).



Incidencias: en el segundo tiempo, 26m expulsado Díaz (AT) y 46m Acosta (AT).



Amonestados: Sandoval, S, Silva y López (AJ).



Estadio: "Monumental José Fierro" (Tucumán).



Arbitro: Germán Delfino.