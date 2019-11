Argerich, el Festival Beethoven y pocas sorpresas para la temporada 2020 del Colón

Hace 1 hora

La celebración del 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven será el centro de la temporada 2020 del Teatro Colón que, en ese plan, mostrará las presencias de la pianista argentina Martha Argerich y el director orquestal suizo Charles Dutoit en un cuadro general con pocos anuncios para el sobresalto.



Cada vez que los presupuestos se contraen, los programas artísticos se recuestan en lo conocido y, en esa dinámica, el calendario de ópera, ballet y conciertos del Colón arrojará menos puntos de impacto de lo regular aunque, desde ya, sobresalen varios aspectos de un programa que, según anunció la directora general del coliseo, María Victoria Alcaraz, se propone "algo más de 300 funciones en el año cuando, en 2015, se hacían 100".



Argerich estará presente pero no con su propio Festival sino para interpretar, bajo la dirección de Dutoit, el Concierto Nro. 3 en Do mayor, Op. 26 de Sergei Prokofiev y "Pájaro de Fuego" de Igor Stravinsky, el 12 de noviembre; y, a la vez, será parte del "Festival Beethoven" en el que, el sábado 7 de ese mismo mes, tocará el Concierto Nro. 1 para piano en Do mayor, Op. 15; y "Sueño de una noche de verano", de Félix Mendelssohn. A lo largo del programa del Festival se escucharán, además, las nueve sinfonías de Beethoven.



La presencia de Dutoit alternativamente al frente de la Estable y de la Filarmónica, lo ocupará con cinco conciertos para piano de Beethoven: el ya citado, con Argerich como solista y Annie Dutoit, la hija de los dos, como recitante; en el segundo y el tercero, las solistas serán Arta Arnicane y Dong Hyek Lim; en el cuarto llegará Lars Vogt, y en el quinto Homero Francesch se encargará del piano.



Semejante centralidad será un espaldarazo para Dutoit, quien en 2017 recibió cuatro denuncias (tres cantantes y un músico) por "contacto físico no deseado" difundidas por la agencia Associated Press. Al año siguiente se sumaron seis más. Los hechos fueron ubicados entre 1985 y 2010 en Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Filadelfia, Saratoga Springs y Nueva York.



Fue despedido de la Filarmónica de Londres y perdió contratos con la Sinfónica de San Francisco, la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Cleveland, entre otros cuerpos con los que colaboraba.



Quien no estará presente en la programación del Colón es Daniel Barenboim, que alguna vez había anunciado su sueño de tocar en el Colón en la temporada 2020 pues se cumplirían 70 años de su primer concierto en esa sala, el 19 de agosto de 1950. Pero en ese punto persisten las esquirlas del traslado del Festival Barenboim, este año, en forma completa, al CCK tras las quejas del director de que en el Colón se lo consideraba "demasiado caro".



La temporada de ópera 2020 será inaugurada con "Nabucco", del compositor italiano Giuseppe Verdi, que tendrá ocho funciones, a partir del 17 de marzo, bajo la dirección en escena de Stefano Poda.



La mayor novedad es la programación lírica será, en agosto, "El oro del Rin", en lo que aparece como en inicio de la representación de la tetralogía wagneriana para completarse en los años siguientes. El mexicano Enrique Arturo Diemecke, director artístico del Colón, se reservó el lugar de director musical, acompañado por Araud Bernard en la dirección de escena.



La temporada desplegará también a "El cónsul", de Gian Carlo Menotti, con dirección escénica de Rubén Szuchmacher; "Tosca", de Giacomo Puccini, en una reposición de la producción de Roberto Oswald; y "Lucia di Lammermoor", de Gaetano Donizetti, entre más. "Fidelio", finalmente y a pesar de la celebración a Beethoven, no forma parte del programa.



Entre las figuras internacionales sobresale la visita del contratenor Phillippe Jaroussky, y la del célebre director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, esta vez a cargo de la Mahler Chamber Orchestra.



La temporada de ballet, bajo la dirección de Paloma Herrera, en su cuarto año de trabajo, eligió avanzar lento pero sobre terrero firme: "Giselle", "La fille mal gardée", "Manon" "Sinfonietta/Carmen" y "La bayadera" serán los títulos del año.



Por lo demás, continuarán los ciclos "Colón para chicos", "Colón para bebés", "Colón en la Ciudad" mientras que el Instituto del teatro abrirá la carrera de Artes Escenotécnicas.



La ceremonia inaugural de la temporada 2020, realizada en el Foyer del coliseo, contó con las presencias del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.



Diemecke destacó la realización en febrero de "Star War" en concierto, con la proyección, en el calendario de verano, de la célebre película con la música en vivo a cargo de la Orquesta Estable del Teatro y con el mexicano como director, a modo de la concreción de un convenio con Disney.