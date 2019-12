Arranca la cuarta edición del Festival Internacional de Cabaret Argentina

El Festival Internacional de Cabaret Argentina (FICA) arranca el próximo jueves su cuarta edición, que prolongará hasta el lunes 16, haciendo hincapié "en la libertad que tiene el cabaret para soltar la lengua en momentos tan duros como los que vive Latinoamérica”, aseguró a Télam su organizadora, Noralih Gago.



La apertura del encuentro, que propone recuperar el espacio que el cabaret perdió en los últimos años, será con una fiesta al aire libre el jueves a las 20 en el pasaje Santos Discépolo, frente a las puertas del teatro Picadero, en pleno corazón de Balvanera, con shows en vivo de una veintena de artistas como Julia Zenko, Fernando Noy, Marilin Mambou, Max Regueiro y más.



Este año la propuesta del FICA contempla seis espectáculos pagos en la sala de pasaje Santos Discépolo 1857 y otros con entrada libre en el bar del teatro como la charla con Jorge Dubatti sobre historias de cabaret y las artes populares en Buenos Aires, el domingo 15 a las 19.



Además, en el mismo espacio y a medianoche, el viernes 13 Vicky Grigera realizará un recorrido catártico y grotesco de la Argentina en “Me va a dar algo (este país)” y el sábado 14 Keko Barrios presentará “Ana”, una performance interactiva de teatro físico y anécdotas de viaje.



En diálogo con Télam, Gago habló de las peripecias que debieron sortear para realizar una nueva entrega del festival: “Parece un milagro haber llegado a la cuarta edición. Hacemos hincapié en la resistencia y en la libertad que tiene el cabaret de poder soltar la lengua en momentos tan duros como los que vive Latinoamérica hoy”.



Y como una invitación a reírse de las circunstancias, la artista centralizó: “Nos parece de vital importancia poder hacer un festival como este, donde a través de humor todo el mundo se puede expresar y criticar un poco lo que ocurre en nuestras sociedades”.



La programación del FICA cuenta con las compañías internacionales Reinas Chulas, de México, y De la Puríssima, de España, además de las piezas nacionales “Fugaz. Impro cabaret” con Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis, “Tertulia nocturna de relatos espeluznantes argentinos” con Andrea Fiorino y Carlos Chiappero y “Protocolo Cabrera” con Mónica Cabrera.



El cierre será el domingo a las 21 y estará a cargo del espectáculo “Persona”, compuesto por monólogos de Charo López, Malena Pichot, Ana Carolina y Vanesa Strauch.



- Télam: ¿Hay alguna temática especial que se trate desde el cabaret en esta edición del festival?



- Norilah Gago: No tenemos una temática en especial, excepto por la apertura en la que más de 20 artistas estarán expresándose y la temática tendrá que ver con Latinoamérica.



- T: ¿Cuál es el rol de la mujer y el espacio que ocupa dentro del universo del cabaret?



- NG: Es bastante preponderante y siempre lo fue en este espacio. Antes, en el inicio del cabaret, el público estaba solo integrado por hombres, pero la mujer estaba sobre el escenario y ahora las mujeres participamos de todo tipo de espectáculos. En esta edición, la producción es mayoritariamente de mujeres, también las artistas e incluso en la técnica tenemos mayoría de mujeres. El cabaret siempre reconoció a la mujer como parte importante.



- T: ¿Cuál es tu visión sobre la situación de la producción de obras cabaret en la Argentina?



- NG: Nuestro objetivo es ganar un espacio del cabaret que se había perdido, como el café concert, la movida Parakultural o el Di Tella, lugares políticamente incorrectos donde se puede soltar la lengua y hacer humor, y que al rascarse no solo duela sino que también genere placer.



- T: ¿Existe una forma local de hacer teatro cabaret?



- NG: Estamos encontrando una forma argentina de hacer cabaret. No somos cercanos ni es nuestro objetivo el cabaret francés de exportación como el Moulin Rouge, pero sí está relacionado con algo que tal vez no se banca tanto el teatro comercial porque hay mucha crítica y tiene que ver con los inicios del cabaret francés, donde todo el mundo podía hacer humor y lo políticamente incorrecto estaba asumido, la diferencia es que buscamos que sea un poco más abierto al público en general.