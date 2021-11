Arrancó la temporada de ruta y Nicolás Tivani celebró su cumpleaños con la victoria

Después de varios meses comenzó una nueva temporada de ruta en San Juan, de la mano del Club Sergio "Payaso" Valdéz que fue el organizador de la 8º edición de la Doble Cerrillo, donde ganó Nicolás Tivani justo en el día de su cumpleaños número 26.

El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima completó los 118 kilómetros con un tiempo de 2h29m56s. Se impuso en el embalaje final superando a Darío Álvarez (SEP) y Víctor Arroyo (Gremios por el Deporte).

Tivani que viene de ser el ganador de la temporada pasada, arrancó con el pie derecho en esta nueva ocasión, no dejando dudas que en la actualidad es uno de los mejores ciclistas del país, ya que en el mes de octubre, no sólo ganó este domingo, sino que también se impuso en la clásica competencia de MTB Río Pinto, ganó la Vuelta del Oeste en Chilecito y viene de ganar la Vuelta de Cutral Co en Neuquén.

"Estoy feliz de haber podido darle al equipo esta victoria. El equipo hizo un gran trabajo y por suerte pude darles el triunfo en el final. Es especial ganar porque es la primera victoria en San Juan después de lo que pasó con Nico (Naranjo), este logro va dedicado a él", comentó Tivani tras la carrera.

CLASIFICACIÓN 8º EDICIÓN DOBLE CERRILLO

1-Nicolás Tivani (02h.29m.56s)

2-Darío Álvarez (m/t)

3-Víctor Arroyo (m/t)

4-Iván Ruíz (m/t)

5-Federico Vivas (m/t)

6-Kévin Castro (m/t)

7-Joaquín García (m/t)

8-Adrián Díaz (m/t)

9-Tomás Ruíz (m/t)

10-Daniel Lucero (m/t).