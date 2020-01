Arrondo: "Nos están ayudando a construir nuestra identidad como argentinas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Inés Arrondo, flamante secretaria de Deportes de la Nación, saludó a "Las Panteras" en el estadio Carpe Diem del Cenard y les agradeció por ayudar a "construir nuestra identidad como argentinas".



"Les deseamos lo mejor. Gracias por llevar nuestra bandera, gracias por ponerse nuestra camiseta; todas nos están ayudando a construir nuestra identidad como argentinas y como argentinos", expresó Arrondo, ex jugadora de hockey sobre césped y una de las primeras Leonas.



"Sé por compañeras lo duro que es el Preolímpico. No me ha tocado jugar uno porque la clasificación del hockey siempre fue a través de los Panamericanos, pero la realidad es que posiblemente se trate de un momento del que se van a acordar el resto de su vida", les dijo Arrondo a las jugadoras del seleccionado de vóleibol.



"Lo que van a vivir como equipo es una situación que después se relata. Piensen en cómo van a contar esa historia, porque seguramente va a ser una historia hermosa. Por el hecho de vivirla y de atravesarla todas juntas, principalmente. Acá vamos a estar a pleno siguiendo esos tres partidos, cada partido es el partido, esa final. Lo mejor para ustedes muchachas, vamos con todo", concluyó la secretaria de Deportes.