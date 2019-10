Arroyo aseguró que "parar la caída del hambre será la primera tarea" en caso de ganar

Hace 1 hora

El diputado nacional Daniel Arroyo aseguró hoy que en caso de que el Frente de Todos triunfe en las próximas elecciones nacionales el plan Argentina contra el Hambre, presentado ayer, comenzará a implementarse a partir del 10 de diciembre, y afirmó que "parar la caída del hambre será la primera tarea" de ese espacio. "Nosotros queremos que se trabaje como política de Estado, queremos arrancarlo el 10 de diciembre. Hay que ver la situación nutricional de cada chico, que haya una política nutricional, una tarjeta que solo te permita comprar alimento", afirmó Arroyo. Consultado sobre si será el ministro de Desarrollo Social en caso de que Alberto Fernández acceda a la presidencia, el diputado nacional señaló: "No sé si lo voy a ser, Alberto siempre tiene palabras elogiosas para mí”, y sostuvo que si se lo ofreciera, "le diría que si". En diálogo con radio La Red, Arroyo precisó que el plan contempla la creación de "un consejo que va a depender del presidente de la Nación, que va a tener un observatorio de seguimiento de peso y talla de los chicos, y va a hacer dos informes anuales". "Parar la caída del hambre es la primera tarea", enfatizó el diputado nacional, quien anticipó que el jueves próximo se reunirá con la cámara empresaria de productores de alimentos para avanzar en ese sentido. Respecto a la polémica generada ayer por las declaraciones del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, quien dijo que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", Arroyo aseguró que "está claro que al que vende droga le va mejor en el barrio". Finalmente, el diputado sostuvo que "hay que cortar la venta de droga en los barrios, y para eso hacen falta al menos 200 centros de atención", y puso de relieve que "cuando existe consumo hay un vivo que lo usa". "El tema central es que hay que cortar la droga en los barrios, que no se hace con la policía", aseguró Arroyo, quien afirmó que el tema "hay que abordarlo, hoy la gente saca créditos por mil pesos. El tema de la droga no es sólo la adicción, sino que es la persona que tiene billetes y da crédito".