Arroyo, sobre los tres niños wichis fallecidos en Salta: "El problema en esencia es el agua"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo hoy que "el problema en esencia es del agua" en el caso de los tres niños wichis fallecidos en Salta, y contó que en su viaje a ese provincia vio "que la comunidad está en una situación de pobreza extrema".



"La situación es complicada, fallecieron tres chicos wichis en Santa Victoria Este", relató Arroyo en diálogo con Radio 10.



El titular de la cartera de Desarrollo Social, que viajó ayer a esa provincia para interiorizarse de la situación, explicó que "el problema en esencia es el del agua" ya que "como no está en condiciones les va generando diarrea y deshidratación, que termina después en malnutrición".



Agregó que "la comunidad está en una situación de pobreza extrema" en ese lugar, por lo que se suma al problema del agua, "la falta de atención de salud y la falta de alimentos".



En ese sentido, adelantó que está viajando al lugar un equipo que llevará "un camión con agua y asistencia alimentaria, para resolver el problema de agua y asistencia ambiental".



No obstante, consideró que más allá de esa medida, "hay que trabajar fuertemente en el tema del agua en las casas", y "poner piletones y un tanque de agua" en cada una, para que la situación no se repita.



"La situación es muy crítica", recalcó Arroyo, y destacó que lo que hicieron ayer fue empezar "a atender lo urgente" y, para eso, están realizando "un rastrillaje" para ver si hay más niños en peligro en esa zona.



"En muchos lugares ni siquiera hay ambulancia", se quejó además el funcionario.



Arroyo también habló de la Tarjeta Alimentaria, que anunció "se pone en marcha el próximo lunes en todo el conurbano".



El ministro detalló que serán "350 mil tarjetas en todo el conurbano" y que "en todas las provincias son 560 mil tarjetas".



Añadió que otra pata de su política será "armar un gran esquema de economía popular y agricultura familiar, para apoyar a los que producen alimentos", porque "la rueda se empieza a mover de abajo hacia arriba", en materia de reactivación económica.