Artistas en cuarentena, Macarena Pera: "Es necesario que empecemos a cuestionar de dónde viene lo que consumimos"

Macarena Pera es militante social, escritora y artista textil. Se suma al ciclo de entrevistas de DIARIO HUARPE donde los artistas locales cuentan cómo atraviesan el periodo de cuarentena decretada como medida sanitaria por el coronavirus.

Macarena es multidisciplinar y es una de los exponentes contemporáneos de la nueva generación de artistas independientes. Constantemente se encuentra explorando tanto diferentes lenguajes como abriendo propuestas para colectivizar conocimientos.

Acá su palabra respecto a la cuarentena total.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

El arte siempre formó parte de mi vida en sus distintas expresiones, pero ahora con la cuarentena no solamente está en mi laburo sino que también que lo utilizo para poder descargar el estrés que conlleva el encierro.

¿Es una época para producir?

Diría que es una época con tiempo muerto y quizás algunos necesitaban de ello para producir, pero no creo que sea así en su totalidad.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Leer. Cuando empecé la facu y a laburar de forma independiente dejé de leer de la forma que lo hacía antes. Ahora puedo utilizar ese tiempo muerto y leer en la cama, en el baño, en la siesta mientras tomo un poco de sol en el patio.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etc?

Bastante difícil ya que no cuento con wifi y evito endeudarme con la cuenta de la línea del teléfono (está difícil). Lo que sí estuve haciendo y mi poco internet me lo permite es descargar bibliotecas virtuales y eso me viene bien porque pude conseguir títulos inimaginables.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Depende cuál. El arte que es difundido por las grandes empresas de entretenimiento tienen las herramientas para llegar a la gran mayoría de población conectada y ocupa la mayor parte de la “grilla cultural” en la web, pero quienes no las tienen y luchan desde la independencia desde antes que surgiera la pandemia les está costando bastante. Creo que hay una responsabilidad por parte del Estado de otorgar espacios que permitan el continuo laburo de artistas locales, con o sin cuarentena, y creo que es necesario que empecemos a cuestionar de dónde viene lo que consumimos y por qué lo consumimos. En San Juan existe gran materia cultural, pero faltan los espacios.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Recomendaría buscar que hay artistas locales están haciendo su aporte cultural para pasar esta cuarentena, que vayan a escuchar lo último que sacaron las Bomba Kill, que se den una vuelta por el canal de Damian Kuc, youtuber chaqueño, tiene gran contenido interesantísimo sobre la historia de Argentina y otros mambos. Aprovecho y me hago el autochivo: les invito escuchar un programita que estoy haciendo con mi hermana melliza, se llama Miserable Podcast y está saliendo todos los viernes a las 22 por YouTube.