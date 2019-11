Aseguran que casi ningún ingenio del país cumple con las normas mínimas de higiene y seguridad

El secretario general del NOA de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), Mariano Cuenca, dijo hoy que casi ningún ingenio del país cumple con normas mínimas de higiene y seguridad, y responsabilizó al gobernador jujeño Gerardo Morales



por el incendio en La Esperanza, que dejó un saldo de al menos seis muertos.



“El principal responsable de lo que ha sucedido es el gobernador Morales, porque él es quien venía administrando el ingenio durante varios años y hace cinco meses recién fue vendido y traspasado a capitales privados, que también tendrían que haber previsto todo esto”, afirmó Cuenca, en declaraciones radiales.



Para el dirigente sindical, el grupo Budeguer, que adquirió el ingenio La Esperanza, debería haber decidido “no trabajar si no cumplían con las normas mínimas de higiene y seguridad”.



En este sentido, agregó que “hoy, casi ningún ingenio está cumpliendo con las normas mínimas de higiene y seguridad, y nosotros desde el sindicato, desde la federación, hicimos reiteradas denuncias a la Secretaría de Trabajo de cada una de las provincias donde están instalados”.



Por otra parte, Cuenca aseguró que "hasta ayer teníamos contabilizados 12 compañeros que no habían vuelto a su hogar. Si bien la fiscalía contaba los cuerpos que habían podido rescatar, nosotros creemos que los que están faltando han quedado calcinados adentro, en el lugar”.



Ayer, con la muerte de un obrero que había sido internado con quemaduras en el 85% de su cuerpo, el número de víctimas fatales se elevó a seis, mientras la fiscalía recolecta elementos de prueba y se sigue en la búsqueda de tres personas desaparecidas, de acuerdo a la información oficial.



“Esperemos que esto sirva para que tomen conciencia, no solamente los empresarios sino también las autoridades del Ministerio de Trabajo, que son quienes deben realizar las inspecciones correspondientes”, expresó Cuenca.



Para el dirigente, la principal causa de este hecho es “la falta de inversión por parte de los empresarios en la actividad azucarera del país”.



Cuenca se quejó de que "los empresarios suelen hacer más inversiones dirigidas al aumento de la producción y hacen caso omiso a los reclamos que hacemos los trabajadores y a las denuncias, con respecto a la seguridad, la higiene y el medio ambiente”.



Luego detalló que en el ingenio La Esperanza “había un tanque que estaba con pérdida de alcohol y cables que estaban en corto circuito según nos cuentan los trabajadores que han podido sobrevivir a tremenda catástrofe que hemos vivido”.



“No se imaginan el momento de tristeza que estamos viviendo aquí, en el ingenio La Esperanza, en un pueblito de Jujuy que se mueve económicamente en torno al ingenio”, expresó, tras lo que señaló que “estas familias que han tenido esta pérdida irreparable de un familiar, además han perdido el sustento económico de cada hogar”.