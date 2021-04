Aseguran que el 30% de los comercios de Capital y Rawson no respetan el horario de cierre

El 10 de abril entraron en vigencia las medidas del Gobierno local que tienen el objetivo de bajar los contagios de coronavirus. Entre ellas había una que hacía referencia a los comercios e indicaba que podían abrir sus puertas de 9 a 20, pero desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) aseguran que al menos un 30% de los locales de Capital y Rawson no cumplen con la normativa.

“Había muchas quejas de que no estaban cerrando a las 20, sino que lo hacían 20.30 o 21 así que el viernes a las 19.55 ya estábamos en la Peatonal y apenas se hicieron las 20 salimos a recordarles cuál era el horario de cierre”, comentó a DIARIO HUARPE la titular del SEC, Mirna Moral.

Esto fue el viernes y, en esa misma jornada, les advirtieron que el sábado y en algunas ocasiones iban a empezar a realizar los controles junto a efectivos policiales.

Por el momento las recorridas de control las hicieron en dos departamentos sanjuaninos, pero también piensan sumar Pocito debido a que al sindicato les llegaron comentarios en los que les advirtieron que hay comercios que cierran a las 21.

En el caso de que los locales sigan infringiendo la normativa, Moral aseguró que desde el SEC los denunciarán ante el comité Covid o la Secretaría de Seguridad.

¿Hay posibilidad de volver al horario corrido?

Debido al horario en el que pueden abrir, de 9 a 20, los comercios tienen la posibilidad de seguir con el horario partido y atendiendo cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde. No obstante, hay algunos que ya optan por atender directamente de corrido.

Moral aseguró que los empresarios que deben decidir abrir de corrido “no están a la altura de las circunstancias”. Lo que ocurre es que muchos de ellos argumentan que en la siesta no se vende, pero “lo que pasa es que no se vende porque las personas no tienen dinero o no tienen necesidad de una compra, no por el horario, el horario no influye en la venta, lo que influye en la venta es la pérdida del poder adquisitivo, eso se ve inmediatamente en el comercio”, explicó la sindicalista.

Argumentó que la mayoría de los empleados, sin importar dónde trabajen, tienen sueldos que están por debajo de lo que una familia tipo necesita para vivir. “Al no tener el dinero, no compran”, dijo.

“Quienes deben decidir esto no están a la altura de las circunstancias, no hay un motivo justificado para no ir al horario comercio corrido”, comentó Moral.

La titular del SEC indicó que el horario corrido les traería varios beneficios. El principal de ellos es que estarían menos expuestos ya que sólo tomarían dos colectivos al día y no cuatro, como lo hacen actualmente. Además, saldrían a las 18 y al volver en el transporte público no se cruzarían con otros trabajadores. También, podrían disfrutar ese tiempo extra para estar con su familia o estudiar.

“Falta la decisión de los empresarios, no se si no tienen la capacidad de decisión o creen que no es necesario, para mí, no hay un motivo razonable para no ir al horario corrido”, sentenció al titular del SEC.