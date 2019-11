Aseguran que hay que enseñarle a los chicos a "usar internet de manera segura"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, recomendó, al conmemorarse hoy el Día Nacional de Lucha contra el Grooming, no prohibir a los chicos el uso de internet sino "enseñarles a usar internet de forma segura" y, como padres, estar atentos a los posibles episodios de grooming.



Honores recordó que el grooming "es el conjunto de acciones que realiza una persona sobre un menor a través de las nuevas tecnologías con una finalidad sexual".



"Esta finalidad no siempre consiste en un encuentro real en el cual poder abusar del niño. El mayor interés radica en la obtención de contenido explícito de pornografía infantil, para el cual lamentablemente hay un mundialmente amplio y rentable mercado de consumo", advirtió.



Honores sostuvo que "la producción de pornografía infantil es un delito severamente penado, además de relacionarse con otros de igual gravedad como la corrupción de menores. Es por esto que la obtención de este material debe conseguirse ´engañando a los chicos´".



Honores recomendó que "no se trata de prohibir que los chicos se conecten, se trata de enseñarles a usar internet de forma segura; transmitirles una actitud de seguridad y madurez".



De todas formas, para detectar supuestos episodios de grooming "debemos estar atentos a los temores e inquietudes de los niños y mostrarles apoyo incondicional". Y si efectivamente sucedió "no debemos contactarnos con el acosador, ni borrar información importante, debemos guardarla de cara a las autoridades; y hacer la denuncia ante la policía, fiscalía o división cibercrimen".