Aseguran que las ferreterías son las que más aprovecharon el horario de corrido para Navidad

A mediados de diciembre, el Gobierno amplió la franja horaria permitida para los comercio y les permitió atender entre las 8 y las 22 debido a que se acercaban las fiestas de fin de año.

Según comentó el presidente de la Federación Económica a DIARIO HUARPE, Dino Minozzi, el rubro que más aprovechó atender de corrido y no cerrar en la siesta fue el de las ferreterías. La indumentaria y el calzado optaron por atender cortado, salvo muy pocas excepciones.

Mientras que, los shoppings, galerías y comercios departamentales aprovecharon la posibilidad de cerrar a las 22.

“Con las ventas de fin de año el comercio tuvo un respiro. Cada comercio, según su localidad y localización, abrió en el horario que le convenía para atender a sus clientes”, comentó Minozzi.

Si bien aún no tienen las estadísticas de las compras ni de los tickets promedio, desde la federación tienen bastantes expectativas debido a que “hay mucha gente en la calle y mucha gente comprando”.

“El año empezó muy complicado porque veníamos de dos años de recesión muy fuertes y encima tuvimos una situación sin precedentes como la pandemia”, dijo el presidente de la Federación Económica.

No obstante, aseguró que, a pesar del coronavirus, el año termina con “un poco” de alivio para los empresarios que están con una actividad casi normal en todos los rubros, salvo el turismo que aún “está muy golpeado”. Si bien los demás comercios aún no alcanzan el nivel de ventas que tenían hace dos años, las que tienen les permiten sobrevivir y no cerrar las puertas.