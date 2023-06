Aseguran que Tyson Fury vs. Jon Jones igualaría lo logrado por Mayweather y McGregor

La posible pelea entre Tyson Fury y Jon Jones cautiva y emociona a los amantes del boxeo. Por eso, el miembro del Salón de la Fama de UFC, Michael Bisping, analizó lo que podría ocurrir entre ambos peleadores. De hecho, el presidente Dana White se mostró interesado en hacer realidad este cruce en las MMA. Sin embargo, el británico quiere que sea en un cuadrilátero.

"Aparentemente, Floyd Mayweather ganó unos gigantescos 280 millones de dólares (contra McGregor). Quiero decir, eso es una locura. Pobre viejo Conor, tuvo que arreglárselas con solo $ 130 millones. … ¿Tyson Fury y Jon Jones harían números similares? Voy a decir que lo haría", fue lo que comenzó diciendo Bisping en su canal de YouTube, haciendo referencia a un cruce que muchos desean ver.

Por otra parte, Michael también comentó: "Hablando hipotéticamente, esta sería una pelea muy difícil de hacer. Ya es bastante difícil poner a Tyson Fury en un ring con Oleksandr Usyk o Anthony Joshua o cualquiera de los otros luchadores de los que habla. Usyk debería ser la pelea. Stipe debería ser la pelea de Jon Jones, pero les digo que, como fanático, me encantaría verla. Estoy intrigado".

"Es un tipo grande. Es un hombre poderoso. Viene de una familia luchadora de gitanos. Son bastardos duros, así de simple. Si fuera una pelea callejera en la que pudieras morder a la gente y esas cosas, nunca se sabe lo que Tyson podría hacer. Pero en una competencia de artes marciales mixtas dentro del octágono sin armas, no tendrá ninguna oportunidad. No va a tener una oportunidad en el infierno, de ninguna manera", cerró Bisping sobre Fury.

La pelea que todos quieren ver

Días atrás, Dana White expuso en BroBible: "Jon Jones es el tipo más malo del planeta. No hay debate, no se puede negar. No hay debate. No me importa lo que diga nadie, todo el mundo puede tratar de hacerlo girar, muchas de estas cosas son clickbait, y ya sabes cómo soy. Si Tyson Fury realmente quiere pelear contra Jon Jones en el UFC, lo haré realidad. Esto es lo mío en este momento con Tyson Fury: 'Tyson, si hablas en serio, házmelo saber'. Tyson y yo tenemos una buena relación. Me gusta Tyson Fury".