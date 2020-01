Asesinan un ex policía de 65 años durante una entradera en La Plata

Un ex policía de 65 años fue asesinado esta mañana cuando fue sorprendido por dos delincuentes en moto que lo sorprendieron cuando salía de su casa de la ciudad de La Plata e ingresaron a robar, y por el crimen fueron detenidos dos sospechosos, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa de las calles 14 y 74, de La Plata, donde fue asesinado Ramón Rodríguez (65), quien recibió un balazo en el pecho y se convirtió en el segundo jubilado en ser asesinado en lo que va del mes.



Según los investigadores, todo comenzó cuando el hombre salía de su vivienda y fue sorprendido por los dos delincuentes que lo amenazaron con armas.



En ese momento, lo obligaron a ingresar a la casa, donde se hallaba el resto de su familia, y por razones que se desconocen le dispararon un balazo en el cuerpo que le provocó la muerte en el acto.



Antes de escapar, los asaltantes se apoderaron de algunos objetos de valor y un revólver calibre .38 propiedad del ex policía, según aseguraron las fuentes policiales.



De acuerdo a las fuentes, los implicados escaparon en la moto hacia las calles 13 y 90 pero en la fuga fueron sorprendidos por policías que ya habían sido alertados por vecinos y fueron detenidos.



"Uno de ellos quiso escapar corriendo y metiéndose en una vivienda cuya dueña estaba saliendo, pero fue capturado", dijo a Télam una fuente policial.



Los médicos que llegaron a la casa del ex policía determinaron que la víctima ya estaba fallecida.



Los dos detenidos quedaron acusados del delito de "homicidio en ocasión de robo" y a disposición de un fiscal de turno del Deparamento Judicial de La Plata.