Asfixiaba a su expareja y su hijo de 9 años llamó a la policía, lo condenaron a seis meses de cárcel.

Un hombre con una condena por violencia de género volvió a atacar su expareja y esta vez irá directo penal: lo condenaron a seis meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por intentar asfixiar a la madre de sus hijos. La desesperante situación fue vista por uno de sus hijos, de 9 años, quien llamó al 911 y detuvo la agresión.

El hecho ocurrió el pasado 2 de marzo. Cerca de las 16.00, el atacante vio cómo su pareja, cuya identidad no será revelada, salía de su casa con rumbo desconocido. Fue entonces cuando G.D.F. interceptó a la mujer, la tomó del cuello con fuerza y la levantó en el aire.

Con esa violencia, llevó a la mujer al interior de la casa y al entrar la habitación de ella la arrojó sobre la cama. Entonces, comenzó a asfixiarla mientras le decía “Vos querés meterme al penal, me querés arruinar. Si no me dejas ver a los niños te mato”. G.D.F. ya tenía una pena anterior de seis meses del pasado 14 de julio 2021 por desfigurarle el rostro

La pareja tiene dos hijos en común, y fue uno de ellos, de 9 años, quien vio la escena y llamó a emergencias. Personal policial llegó a los minutos y detuvo al hombre por las agresiones, trasladándolo a la comisaría.

Este jueves, finamente y en juicio abreviado, fue condenado a seis meses de prisión efectiva por Lesiones leves agravadas por el vínculo.