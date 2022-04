Así agredían a una mujer en un bar sanjuanino

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR i sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

En la noche del Jueves Santo un hombre fue sorprendido mientras agredía a su pareja en medio de una discusión. El video de violencia de género fue registrado en un bar sanjuanino. Los novios estaban sentados en una de las mesas de afuera cuando fueron filmados. Hasta el momento no hay denuncia en el Centro Cavig. Cuándo la fiscalía puede actuar de oficio.

El video se hizo viral en el muro de Facebook, en las historias de Instagram y en los mensajes de WhatsApp. Entre tantas publicaciones, una fue la que realizó Mariana Olmos en su perfil. La mujer compartió el video en estado público y dejó un mensaje.

"Difundan loco, no se queden en el molde cuando vean estas situaciones, porque si le hace esto en un bar lleno de gente, imaginate solos. No sé quién es la piba ni el agresor pero lo comparto y ojalá lo revienten, escribió Olmos. Hubo varios comentarios que adhirieron a su reflexión, mientras otros recriminaron por qué la persona que registró el video no fue a ayudar a la joven víctima.

Una de los usuarias señaló quién era el agresor (no se lo menciona en la nota porque no hay una denuncia) y contó que ya tenía varias denuncias por violencia de género.

DIARIO HUARPE se comunicó con las autoridades de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Cavig que instruye los hechos de violencia de género. Desde allí señalaron que no hay ninguna denuncia sobre lo ocurrido en el bar sanjuanino y explicaron cuando los fiscales pueden actuar de oficio. “Como es un hecho de instancia privada, tenemos que tener una denuncia para investigar, pero cuando no hay una acusación formal se puede actuar de oficio. Tiene que darse muchos factores, entre ellos, a la víctima se le tienen que notar las lesiones”, explicó una autoridad de Cavig.

El caso de agresión en el local gastronómico no cumpliría con los parámetros para que la Fiscalía actuara de oficio si no hubiera una denuncia de por medio.