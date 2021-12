Así quedó el último semáforo de los políticos del año

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y polémico “Semáforo de los políticos”, en esta ocasión el último del año 2021. Esta semana con un plus sobre Chimbas y el Partido Bloquista.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de los políticos de San Juan

Verde: Sergio Uñac / Gobernador de San Juan

San Juan se aseguró unos $7.200 millones para terminar la Ruta Nacional 40 Sur, camino a la provincia de Mendoza. Esto fue gracias a un convenio que firmó el gobernador Sergio Uñac con Vialidad Nacional. Con esto se dio un paso más para el ingreso de los fondos que ya aseguró el Banco Interamericano de Desarrollo. También logró financiamiento para la construcción del Túnel de Zonda que tendrá una inversión de $5.000 millones y generará 500 puestos de trabajo.

Amarillo: Marisa López / Ministra de Hacienda y Finanzas

En noviembre la inflación alcanzó una suba de 2,5%. Así acumula 45,4% en lo que va del año y llega a 51,2% en la medición interanual según informó el INDEC. Con esto sobre la mesa, UPCN le insistió al gobierno el pago de un plus navideño para los empleados de la administración central. La intención es atender el desfasaje que se originó entre el incremento salarial recibido y la inflación. Si bien la respuesta de la ministra Marisa López fue un no rotundo, ahora deberá enfrentar un nuevo pedido de los estatales sobre el plus.

Rojo: Graciela Caselles / Diputada Nacional

En la semana la diputada nacional Graciela Caselles fue protagonista por un audio que se hizo viral donde acusaba al líder de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Marcelo Orrego de “arreglar” para perder la última elección. En el mismo apuntó “yo con Uñac no voy ni a la esquina” y aseguró que trabajó para que los medios de comunicación dijeran que en San Juan el Partido Bloquista estaba dividido. Tras ese audio, que publicó DIARIO HUARPE, la diputada se desdijo de todo.

Rumores de pasillo

¿Discordia o acuerdo 2023?: El cumpleaños de una chimbera de 101 desató una ola de rumores sobre una foto que los vio juntos al diputado por Chimbas Andrés Chanampa y la concejal Daniela Rodríguez, quien además es la esposa del intendente Gramajo. Muchos dicen que, de esos dos dirigentes, saldrá el nuevo intendente.

Piden por su vuelta: Un grupo de afiliados bloquista le pidió al presidente del Partido, Luis Rueda, que analice, en el seno de la Honorable Convención y el Comité Central, la expulsión de cinco afiliados, entre ellos Conti y Juan Domingo Bravo. La respuesta sería por la negativa, ya que la decisión de expulsarlos se ajusta a la Carta Orgánica.