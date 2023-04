Así será el documental de Conor McGregor que se estrenará en Netflix

El 17 de mayo, Netflix estrenará una serie documental basada en la historia del excampeón de UFC, Conor McGregor. La misma fue titulada "McGregor Forever" y hace un recorrido por la extensa carrera del irlandés en las Artes Marciales Mixtas y también en la recuperación de la pierna rota, la que se lesionó ante Dustin Poirier en la trilogía. Además, contará con una duración de cuatro capítulos de una hora cada uno.

Cabe resaltar que el trabajo tuvo la dirección de Gotham Chopra, un famoso y exitoso documentalista, quien se decidió por mostrarle al mundo algo más de la vida de "The Notorious". En la serie, se podrán ver materiales inéditos de toda la carrera del luchador en UFC, además de conocerse más detalles de la larga y compleja recuperación que Conor MgGregor lleva a cabo tras fracturarse la pierna ante Dustin Poirier.

Gotham Chopra emitió un comunicado de prensa y reveló algunos detalles de su experiencia en el trabajo con Conor McGregor. En sus propios dichos, el antes mencionado resumió que el oriundo de Irlanda es un personaje muy interesante, con un carácter difícil. Sin embargo, luego añadió que en cualquier momento puede pasar algo totalmente fascinante alrededor del luchador y eso lo hace aún más espectacular.

Al respecto, Chopra reconoció: "Conor no se parece a nadie con quien haya colaborado. Como lo describió uno de sus entrenadores, es un hombre completamente irrazonable y por esa razón, es imposible no mirarlo y quedar fascinado. No mires hacia otro lado, porque te garantizo que definitivamente te perderás algo inexplicablemente salvaje". Sin dudas, la vida del excampeón de dos divisiones es una historia fascinante para muchos.

Mensaje de Conor McGregor

En una parte del documental, el propio Conor McGregor dice: "Yo también pensé que todo había terminado. Pensé que todo había terminado también, por eso cambié a un modo diferente. También fue la adrenalina y sé que me habría bajado, pero una parte de mí estaba pensando, Jesús, imagina que me lo quitaron así, sería una persona diferente y fue un poco aterrador, para ser honesto contigo. Pero es McGregor para siempre. Eso es todo. Está hecho. Es McGregor para siempre y no lo olvides".