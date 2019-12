Asumió Schiaretti y convocó a trabajar juntos al Gobierno nacional para superar la crisis del país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, asumió esta noche su tercer mandato -el segundo consecutivo- y en su discurso ante la Asamblea legislativa convocó a trabajar junto al gobierno nacional de Alberto Fernández, para que el país "pueda superar la crisis, reducir la pobreza y reducir esa grieta que tanto daño nos hace a los argentinos".



"Mi decisión es la decisión de todos ustedes, de que trabajemos junto al nuevo Gobierno nacional", resaltó Schiaretti en la ceremonia de juramento que extiende por otros cuatro años su mandato realizada en el nuevo edificio de la Legislatura unicameral, y ratificó que el compromiso de su gobierno "es y será siempre la defensa de los intereses de Córdoba y de los cordobeses".



En ese sentido convocó a que "entre todos cuidemos a Córdoba; cuidémonos entre todos, porque entre todos vamos a hacer una Córdoba para todos. ¡Viva Córdoba y viva el glorioso pueblo cordobés!", manifestó el mandatario.



Schiaretti fue reelegido el 12 de mayo con el nuevo sello de la coalición de Hacemos por Córdoba, que tiene como principal socio político al Partido Justicialista (PJ), y dejó atrás los 20 años de Unión por Córdoba (UPC) que creó en 1998 el fallecido gobernador José Manuel de la Sota.



El gobernador hizo el llamado a la colaboración mutua con Fernández luego de una etapa de tensiones en el peronismo, ya que acudió a las últimas elecciones con boleta "corta" de legisladores y dejó en libertad de acción a la ciudadanía para que votaran por el candidato del Frente de Todos o el ex presidente Mauricio Macri.



La ceremonia de juramento fue presidida por el presidente provisorio del Parlamento local, Oscar González, oportunidad en que también asumió el vicegobernador Manuel Calvo, quien se desempeñó hasta hoy como secretario de Comunicaciones y Conectividad de la provincia.



Con gestos emotivos en algunos pasajes de su discurso, Schiaretti destacó que a pesar el contundente triunfo electoral que lo llevó a la reelección, con mayoría y quórum propio en la Legislatura, "eso no nos hará caer en ninguna arbitrariedad" en la gestión: "Los cordobeses nos dieron la suma de poder pero no nos hará creer que tenemos la verdad en la mano", remarcó.



"Córdoba nunca se creyó una isla. Somos la capital del interior de nuestra patria", manifestó, y dijo que en esta nueva gestión que inicia seguirá trabajando por el desarrollo de una una "Córdoba fuerte que genere trabajo genuino", al sostener que "no hay mejor política social que un buen empleo".



También manifestó su preocupación por el deterioró la economía argentina, al sostener que nunca vio un ciclo de recesión que ya lleva 20 meses, y que esa crisis "ya nos sacó un mes completo de recaudación provincial".



Luego de asumir su nuevo mandato, Schiaretti se trasladó hasta Casa de Gobierno para tomar juramento a su Gabinete, entre ellos la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; el ministro de Agricultura, Sergio Busso; el ministro de Educación, Walter Grahovac; el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano; el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa; el ministro de Servicios Públicos, Fabián López y el ministro de Trabajo, Omar Sereno.



También juraron Pablo Chiara, Ciencia y Tecnología; Carlos Massei, Desarrollo Social; Claudia Martínez, Mujer; Facundo Torres, Gobierno; Eduardo Accastello, Industria y Comercio; Julián López, Justicia y Derechos Humanos; Laura Jure, Promoción del Empleo y la Economía Familiar; Diego Cardozo, Salud, y Alfonso Mosquera, Seguridad.