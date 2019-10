Atacante de sinagoga de Alemania confiesa y admite motivación antisemita, según medios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El autor del ataque ayer contra una sinagoga en la ciudad alemana de Halle confesó su crimen y reconoció su motivación ultraderechista y antisemita, después de realizar una extensa declaración ante el juez del caso, informó la agencia de noticias alemana DPA. Según la fuente, el acusado, un alemán de 27 años identificado por fiscales como Stephan B., realizó su confesión anoche ante un juez del Tribunal Supremo Federal en la ciudad de Karlsruhe. Distintos medios alemanes han dicho que el apellido del hombre es Baillet. Un portavoz de la fiscalía general reveló hoy que el agresor se encuentra bajo custodia tras la orden de arresto emitida ayer, en la que se le imputa por el asesinato de dos personas y por intento de homicidio de otras nueve. El atacante intentó abrir a tiros la puerta de una sinagoga donde entre 70 y 80 personas estaban celebrando el Yom Kippur, el día judío de la expiación y la mayor fiesta del judaísmo. Después de no conseguir irrumpir en el templo, el hombre dio muerte a una mujer frente a la sinagoga y posteriormente a un hombre en un local de comida turca. El atacante filmó el ataque con una cámara montada en el casco y lo transmitió en vivo por Internet. El video fue visto más de 2.000 veces antes de ser retirado de la red, pero siguen circulando copias a través de canales privados. Fiscales dijeron que el hombre escribió un manifiesto en el que se adjudicaba los hechos. "No estaba en paz consigo mismo ni con el mundo, siempre culpaba a los demás", dijo el padre del agresor en declaraciones al diario Bild, el de mayor tirada en Alemania. Sostuvo que era un chico que apenas tenía amigos y, en cambio, se pasaba las horas frente a la computadora. En su exhaustivo descargo de varias horas ante el juez de instrucción, no hizo alusión a posibles cómplices, refirió la cadena pública germana ARD. Según las autoridades, el autor quería perpetrar una masacre e incitar a imitadores a cometer actos extremistas y antisemitas similares. La misma, se centra ahora en determinar "si había personas involucradas en los preparativos o en la ejecución del atentado o tuvieran conocimiento previo de ello", indicó la Fiscalía federal. Hasta el momento faltan "indicios reales suficientes" para afirmar que el acusado contaba con vínculos o mantenía algún tipo de relación con alguna organización ultraderechista, por lo que las autoridades consideran, al menos por ahora, que actuó en solitario. El semanario Der Spiegel reveló hoy que durante un registro realizado en la vivienda del padre de Stephan B., la policía encontró una impresora 3D que el ultraderechista pudo haber utilizado para fabricar las armas que empleó en el ataque. Según la investigación, todo apunta a que el agresor, quien estudió la carrera de química durante unos semestres, fabricó gran parte de las armas de fuego que utilizó durante el atentado. En el registro de la vivienda de la madre, con la que convivía, la policía secuestró un disco duro.