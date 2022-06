¡Atención, River! El campeón con la Selección Argentina que quiere ponerse "la banda"

Antes de ser campeón de la Finalissima con la Selección Argentina, un futbolista le dejó un mensaje a River Plate. Si bien estaba concentrado en el duelo del miércoles con Italia en Wembley, aprovechó su momento con la prensa para dejar en claro que quiere ser jugador del cuadro Millonario pronto. Se trata justamente de Guido Rodríguez, volante que se fue del club con muy pocos partidos disputados (18, entre 2014 y 2015).

El mencionado hizo su explosión se dio fuera de River, primero en Defensa y Justicia, y después en el Tijuana de México. Ahora, siendo una de las figuras del Real Betis de España, preparándose para estar dentro de los convocados al Mundial con la Selección Argentina, mira más allá de todo. Lionel Scaloni lo tiene como primera variante de Leandro Paredes y ya consiguió dos títulos con la "Albiceleste".

Siendo de esa forma, dialogando con La Nación, Rodríguez dejó en claro lo siguiente: "Mi ilusión es volver a jugar en River, me encantaría volver a River algún día. Estuve de los 7 a los 21 años. Participé de varios títulos del principio de la gestión de Marcelo, pero me gustaría tener otro protagonismo en el futuro". Claro, eso fue antes de la Finalissima de este miércoles. Ahora, habrá que esperar para saber qué sucede tras el título.

¿Lo llamará River?

Cabe resaltar que la intención de volver a River es para disfrutar más del club, pero también para poder demostrar todo su talento en el fútbol argentino, cosa que no pudo explotar en sus comienzos. "Depende de tantas cosas ese futuro que hoy no tiene sentido avanzar, más allá de las intenciones, pero a mí me gustaría probarme, regalarme más tiempo en el fútbol argentino. Me fui muy pronto. Estuve muy poco", detalló.

"No tiene la culpa de nada, Marcelo no se equivocó conmigo. Yo era muy joven y había otras opciones consolidadas en mi puesto en ese momento en River. Fue lógico que, ante una propuesta que llegó al club por mí, me diera la libertad de tomarla. Es que no podía saber que yo sería hoy este Guido Rodríguez, y tal vez yo no hubiese sido este jugador si me quedaba en River y no jugaba. Nadie tiene esas respuestas, por eso tampoco hay culpables", cerró Guido.