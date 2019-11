Atlanta empató con Temperley y conserva el liderazgo de la zona A de la Primera Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlanta (28 puntos) igualó esta noche 1-1 con Temperley (25), en Villa Crespo, en el partido que cerró la realización de la 14ta. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



Con este marcador, los conducidos por el director técnico uruguayo Alejandro Orfila conservan la punta de la zona A de la competencia, a pesar de acumular una serie de cuatro encuentros sin festejos (tres empates, una derrota).



El elenco 'celeste' abrió la cuenta a los 16 minutos de la primera etapa, por intermedio de Lucas Baldunciel. Pero el conjunto 'bohemio' estableció la igualdad a los 41 minutos de la segunda mitad, a partir de una anotación del debutante Eugenio Olivera, el pibe de 19 años que hizo inferiores en Independiente.



Temperley supo administrar mejor el balón en los 45 minutos inaugurales. Con Mauro González como eje, los desbordes de Mauro Cerutti y la potencia de Baldunciel, el conjunto 'celeste' manejó los tiempos y exigió a un elenco 'bohemio' que se vio desbordado.



De hecho, en una de las primeras incursiones ofensivas, el equipo del DT Perazzo se puso en ventaja, a los 16 minutos, con una volea de Baldunciel, a la salida de un tiro de esquina. El remate del ex Nueva Chicago dejó sin asunto al arquero Rago.



Lejos de refugiarse en torno a su valla, el conjunto visitante continuó atacando y pudo aumentar la diferencia con un remate de González al cuerpo del arquero (32m.). Temperley fue más aplicado para imponerse en la 'batalla del mediocampo' y así prevaleció en el desarrollo.



El conjunto de Villa Crespo mostró los arrestos individuales de Ochoa Giménez o Mazzantti, pero tuvo bien marcado al goleador Luis López, quien casi ni inquietó a la firme defensa 'celeste'.



La única llegada clara del 'Bohemio' en la primera etapa se dio sobre el final, con una llegada de Tecilla (en posición adelantada), que batió al arquero record, el uruguayo Matías Fidel Castro, quien hoy arribó a los 654 minutos invicto, superando la marca establecida por su suplente, Federico Crivelli (593). La maniobra se invalidó por decisión del árbitro Lucas Novelli.



El segundo período trajo un cambio en el paradigma. Porque el ingreso de Braian Oyola le dio otra dinámica al sector izquierdo de la ofensiva local, lo que obligó a que Temperley retrasase sus líneas.



A los conducidos por el DT Perazzo no les quedó otra alternativa que jugar de contra, porque el 'Bohemio', más allá de que no estuvo fino, decidió instalarse en campo rival.



Ochoa Giménez dispuso de un remate franco que tapó el arquero visitante (25m.) y López elevó un cabezazo ante un arquero que se quedó en la raya (30m.) en dos chances concretas que tuvo Atlanta para establecer la igualdad.



A los 35 minutos se produjo una jugada 'bisagra', cuando el árbitro Novelli tomó una apresurada decisión (se arreglaba con sendas amarillas) y les mostró la tarjeta roja al arquero Rago, en el local, y al lateral Asís, en el visitante, por una serie de empujones que ambos se prodigaron en el área lindera con la cabecera que da espaldas a la avenida Corrientes.



La interrupción frenó el ímpetu de los de Villa Crespo, que recurrieron a los pelotazos frontales y centros para aferrarse a la posibilidad del empate.



Pero, a los 41 minutos, el debutante Olivera metió la punta del botín a un pelotazo de Previtali, contando con la inestimable colaboración del error conjunto del arquero Castro y el zaguero Alarcón para gritar una igualdad que -a esa altura- muchos ya no esperaban.



Con este empate, Atlanta retiene el liderazgo de la zona A con 28 puntos. Mientras que Temperley se quedó con 25 unidades, al igual que Platense y Estudiantes de Río Cuarto, en la posición de escolta. El elenco 'celeste' mantiene una serie invicta de siete partidos (cinco triunfos, dos igualdades).







-Síntesis-







Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Alan Pérez, Nahuel Tecilla y Axel Ochoa; Nicolás Talpone, Nicolás Previtali y Joaquín Ochoa Giménez; Walter Mazzantti, Luis López y Marcos Astina. DT: Alejandro Orfila.







Temperley: Matías Fidel Castro; Gonzalo Asís, Fernando Alarcón, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Mauro Cerutti, Federico Fattori, Emanuel Ibáñez y Lucas Baldunciel; Mauro González; Nicolás Messiniti. DT: Walter Perazzo.







Gol en el primer tiempo: 16m. Baldunciel (T)



Gol en el segundo tiempo: 41m. Olivera (A)







Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Braian Oyola por Astina (A); 20m. Leonardo Marinucci por Mazzantti (A); 21m. Roberto Brum por M. González (T); 23m. Eugenio Olivera por Flores (A); 32m. Emiliano Ellacópulos por Cerutti (T); 40m. Alfredo González Bordón por Ibáñez (T)







Amonestado: Tecilla, Flores, Luis López (A) Ibáñez, Prieto (quinta), Alarcón, Baldunciel (T)







Incidencias en el segundo tiempo: 35m. Expulsados Asís (T) y Rago (A). El arco lo ocupó Tecilla (A)







Cancha: León Kolbowski







Arbitro: Lucas Novelli.