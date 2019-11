Atlético de Madrid, con gol de Correa, vence a Espanyol y se mantiene a tiro de los punteros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético de Madrid, con un tanto del argentino Ángel Correa, venció a Espanyol 3 a 1 en el estadio Metropolitano y se mantuvo a una unidad de los punteros Barcelona y Real Madrid, al proseguir hoy al decimotercera fecha de La Liga.



El equipo catalán, que tuvo entre sus titulares al ex Banfield y Vélez Facundo "Chucky" Ferreyra, abrió el marcador a los 38 minutos con tanto de Sergi Darder pero la ventaja le duró poco ya que el rosarino Correa estableció la igualdad en la última jugada antes del descanso.



En primera instancia, el árbitro Jesús Gil Manzano invalidó la acción por supuesta posición adelantada de Álvaro Morata -asistente del argentino- pero minutos más tarde, tras la intervención de la cabina VAR, revirtió la decisión y convalidó el 1-1 parcial.



En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por el argentino Diego Simeone pasó al frente con tanto de Morata (13m.) y aseguró el triunfo en el tiempo adicionado (46m.) con un penal convertido por Koke.



Atlético alcanzó las 24 unidades y quedó a una de Barcelona y Real Madrid, que adeudan su enfrentamiento correspondiente a la décima fecha.



A primer turno de la jornada, Mallorca se impuso sobre Villarreal 3-1, de local, y más tarde Athletic Bilbao le ganó 2-1 a Levante en la misma condición.



El clásico andaluz lo ganó Sevilla 2 a 1 a Real Betis en condición de visitante, uno de los goles lo convirtió el mediocampista argentino Lucas Ocampos, ex River Plate, a los 13 minutos de la etapa inicial.



El otro tanto del equipo "blanquirrojo" lo marcó el delantero de los Países Bajos, Luuk de Jong, a los 10 de la segunda etapa.



En Sevilla integraron la formación inicial los argentinos Éver Banega, ex Boca Juniors y Valencia de España; e ingresó a los 6 minutos de la segunda etapa, el mediocampista Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba.



Por último Getafe (estuvo en el banco de suplentes, el arquero Leandro Chichizola), igualó 0 a 0 ante Osasuna, como local (integró la formación inicial el defensor Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors y Fiorentina de Italia).







. Resumen de la 13ra. fecha:



Viernes: Real Sociedad 1-Leganés 1.



Sábado: Alavés 3-Valladolid 0; Valencia 2-Granada 0; Eibar 0-Real Madrid 4 y Barcelona 4-Celta de Vigo 1.



Hoy: Mallorca 3 (Junior, Rodríguez y Kubo)-Villarreal 1 (Cazorla); Athletic Bilbao 2 (Muniain y Capa)-Levante 1 (Postigo) y Atlético de Madrid 1 (Correa, Morata y Koke)-Espanyol 1 (Darder).







Posiciones: Barcelona y Real Madrid 25 puntos; Atlético de Madrid y Sevilla, 24; Real Sociedad 23; Athletic Bilbao, Granada y Valencia 20; Getafe 19; Villarreal y Osasuna 18; Levante y Valladolid 17; Alavés y Eibar 15; Mallorca 14; Betis 13; Celta de Vigo 9; Espanyol 8 y Leganés 6.