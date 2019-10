Atlético Tucumán se reencontró con el triunfo y le impidió a Talleres llegar a la cima

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético Tucumán cortó esta noche una racha de tres partidos sin ganar al derrotar a Talleres por 2 a 1, resultado que le impidió una vez más a los cordobeses llegar a la cima de la Superliga y desplazar de esa posición al puntero Boca Juniors, al ponerse en marcha la novena fecha. Leandro Díaz, en el primer tiempo, y Ramiro Carrera, que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del lesionado Augusto Lotti, marcaron los goles del anfitrión, mientras que Nahuel Bustos descontó para la "T" sobre el cierre del encuentro. El triunfo trajo tranquilidad a los tucumanos que acumulaban tres partidos sin ganar y ahora llegan a 10 unidades, mientras que Talleres sufrió la segunda derrota consecutiva, después de perder el fin de semana pasado en Avellaneda ante Independiente, para quedarse con 16, a dos del líder Boca Otro dato positivo para el director técnico Ricardo Zieliniski es que el gol de Díaz terminó con la sequía de los delanteros del equipo que hasta esta noche no habían podido convertir en el torneo. El partido fue intenso, jugado con mucho vértigo y ambos equipos contaron con posibilidades para convertir. Pero solamente el local pudo acertar en el arco rival porque Díaz, primero, y Carrera, después, estuvieron atentos para capitalizar sendos rebotes y marcar los goles que definieron el partido. Si bien los cordobeses tuvieron mayor porcentaje de tenencia del balón, Atlético fue más práctico a la hora de atacar, generó más y mejores situaciones para convertir y justificó la victoria. Los cordobeses arrancaron una semana que será intensa ya que el plantel se trasladará mañana directamente desde Tucumán a Rosario para esperar el encuentro de la Copa Argentina por los octavos de final contra Almagro. Ese encuentro se jugará el lunes en cancha de Newell's, y en caso de ganar se medirá el viernes próximo, en Mendoza, ante River Plate por los cuartos de final de esa competencia -Síntesis- Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez: Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y José Luis Fernández; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski. Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar y Facundo Medina; Tomás Pochettino, Andrés Cubas y Juan Ignacio Méndez; Franco Fragapane; Nahuel Bustos y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina. Gol en el primer tiempo: 38m Díaz (AT). Goles en el segundo tiempo: 36m Carrera (AT) y 47m Bustos (T). Cambios: en el segundo tiempo, 8m Ramiro Carrera por Lotti (AT), 10m Dayro Moreno por Pochettino (T), 29m Martín Payero por Fragapane (T), 31m Lucas Melano por Rojas (AT), 39m Gonzalo Castellani por L. Díaz (AT) y Mauro Valiente por Méndez (T). Amonestados: Erbes y Rojas (AT). Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Nazareno Arasa.