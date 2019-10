Atlético Tucumán sufrió pero se llevó la victoria ante Patronato

Atlético Tucumán superó esta noche a Patronato de Paraná, por 2-0, en partido válido por la undécima fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



En el estadio Monumental José Fierro, el conjunto 'decano' consiguió una ajustada victoria, más allá de lo que indicó la chapa definitiva, porque el elenco entrerriano estuvo merodeando la igualdad hasta el tramo final del cotejo.



Fabián Monzón, mediante un soberbio tiro libre (Pt. 19m.), abrió la cuenta para los dirigidos por el DT Ricardo Zielinski, que ahora reúnen 16 unidades en la clasificación.



En el segundo período, en tiempo de descuento, Leandro Díaz (St. 49m.) sentenció el pleito en favor del conjunto local.



Atlético Tucumán se anotó un triunfo que le permite acercarse a los puestos de vanguardia (quedó provisoriamente a cinco unidades de los líderes Boca y Argentinos Juniors), aunque el rendimiento futbolístico quedó en el 'debe' nuevamente.



Es que Patronato, sobre todo por lo hecho en la segunda mitad, hizo los méritos suficientes como para no irse con las manos vacías, a punto tal que estrelló dos balones e en el palo, cuando el local se había retrasado en forma excesiva para defender la ventaja.



El equipo de Zielinski supo pegar justo en la primera parte, cuando jugaba mejor, y luego se dedicó a conservar la diferencia, con el batallador accionar de la dupla Erbes-Rojas en la zona central.



Pero Atlético no estuvo fino en la definición y desperdició la chance de aumentar las cifras, en esos 45 minutos iniciales en los que fue ligeramente superior.



En la segunda parte, en tanto, Patronato (que ahora debería jugar con Rosario Central un desempate para determinar el descenso) levantó el nivel, con el simple hecho de adelantarse en el campo, con un Compagnucci que se ofreció como descarga para llegar hasta el fondo y complicar con sus desbordes.



Pero al elenco 'rojinegro' le costó traducir ese mejor rendimiento en chances concretas de gol, a excepción de jugadas de pelota parada.



De ese modo tanto Federico Mancinelli como el juvenil José Barreto estrellaron sendos disparos en el travesaño, cuando el arquero Alejandro Sánchez (de buena tarea) ya asomaba vencido.



Y en una contra, con el rival completamente 'regalado', Atlético liquidó la historia, con una definición cruzada de Leandro Díaz.



El equipo tucumano se enfrentará este sábado a las 13.15 con Colón, en Santa Fe, mientras que su par paranaense recibirá al día siguiente a Racing Club, en el Presbítero Grella, en dos encuentros válidos por la duodécima jornada.







-Síntesis-







Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y José Luis Fernández; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski



Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Gabriel Díaz, Federico Mancinelli, Matías Escudero y Mathías Abero; Julián Chicco, Dardo Miloc y Santiago Rosales; Gabriel Avalos y Cristian Tarragona. DT: Mario Sciacqua







Gol en el primer período: 19m. Monzón (AT)



Gol en el segundo período: 49m. L. Díaz (AT)







Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo; Gabriel Compagnucci por Escudero (P); 14m. Augusto Lotti por J. L. Fernández (AT); 23m. Federico Bravo por Rojas (AT); 26m. José Barreto por Chicco (P); 33m. Gonzalo Castellani por Erbes (AT); 38m. Nicolás Delgadillo por Avalos (P)







Amonestado: Rojas, Alejandro Sánchez, Ortiz, Lotti (AT) Ibáñez (P)







Cancha: Atlético Tucumán. Arbitro: Fernando Espinoza