Atlético Tucumán y Newell's despidieron el año con un empate entretenido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán y Newell's Old Boys empataron 2 a 2, en un entretenido partido jugado esta noche en la cancha del "Decano" por la 16ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Javier Toledo anotó los dos goles del equipo tucumano; "Maxi" Rodríguez (penal) y Luis Leal lo hicieron para los rosarinos.



Ambos terminaron con diez jugadores: el árbitro Pablo Echavarría expulsó a Yonathan Cabral y Rodrigo Salinas.



En el marco de un encuentro parejo y dinámico, el Decano sacó ventaja. Curiosamente, lo hizo luego de la mejor chance de Newell's: Albertengo, solo frente al arco tras un pase de Leal, remató al palo; y del rebote nació un contragolpe magistral de Melano, quien asistió a Toledo para el 1 a 0.



El local se afirmó en la idea de la réplica, porque Melano ganaba en forma constante por su franja, y tuvo alguna aproximación para aumentar la diferencia. Pero antes de que pudiera hacerlo empató Newell's con un penal de Maxi Rodríguez (falta de Bianchi a Leal).



La secuencia se repitió en el complemento: Toledo volvió a sacar rápida ventaja y el visitante logró la igualdad a través de Leal.



De allí hasta el final hubo idas y vueltas y una chance magnífica para Newell''s sobre el final que desperdició Leal.



Atlético Tucumán cierra el año metido en zona de Sudamericana. El panorama de Newell's es menos auspicioso: en la tabla de los promedios solo tiene por debajo a los tres equipos que ocupan los lugares del descenso (Aldosivi, Patronato y Gimnasia LP).



La primera presentación del Decano luego del receso de verano, por la fecha 17, será de visitante de Racing Club. Newell's, en tanto, irá a Sarandí para chocar con Arsenal.







- Síntesis -







Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Gonzalo Castellani; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



Newell's: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Fabricio Fontanini y Mariano Bittolo; Denis Rodríguez, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.







Goles en el primer tiempo: 25m Javier Toledo (AT) y 38m Maximiliano Rodríguez (N), de tiro penal.



Goles en el segundo tiempo: 4m Javier Toledo (AT) y 21m Luis Leal (N).







Cambios: en el segundo tiempo, 14m Aníbal Moreno por D. Rodríguez (N) y Rodrigo Salinas por Albertengo (N), 18m Leonardo Heredia por Castellani (AT), 33m Ramiro Carreras por Rojas (AT) y 41m Alexis Rodríguez por Formica (N).



Amonestados: Toledo, Bianchi, Erbes (AT); D. Rodríguez, Lema (N).



Incidencias: en el segundo tiempo, 45m expulsados Yonathan Cabral (AT) y Rodrigo Salinas (N).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Cancha: Atlético Tucumán.