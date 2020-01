Autoridades provinciales recibieron a docentes movilizados que entregaron "una nómina de reclamos"

La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial UTEP-San Luis, comunicó que fueron recibidos hoy, por el ministro de Educación de la provincia de San Luis, Andrés Dermechkoff y la jefa de gabinete, Natalia Zabala Chacur, a quienes les presentaron “una nómina con un centenar de reclamos”.



El encuentro con las autoridades provinciales se produjo sobre el mediodía de hoy, luego de una movilización que los docentes nucleados en esa entidad gremial hicieron al edificio administrativo de Terrazas del Portezuelo, sede del gobierno provincial, para reclamar el pago atrasado por un año del salario de 600 trabajadores de la educación de esa provincia.



Luego del encuentro, la entidad informó que los docentes tuvieron el espacio para “transmitir la durísima realidad por la que atraviesan por la falta de pago de sus salarios”.



Indicaron que el ministro de Educación les manifestó que las autoridades trabajan para que un grupo cobre “en la liquidación de fines de enero” y el resto pueda percibir sus haberes en planilla complementaria del “10 de febrero de 2020”.



Por su parte la jefa de Gabinete, explicó que se realizan tareas en el sistema para “agilizar los tramite administrativos” y se comprometió ante los docentes a “dar respuestas a los pedidos realizados”.



En diálogo con Télam, la secretaria general del gremio, Soledad Correa Amiotti, explicó esta mañana, antes de ser recibida por las autoridades, que la situación de los maestros de la provincia es desesperante ya que no "son números, sino personas" las que desde 2018 "no perciben su salario y se han endeudado para poder cumplir con su tarea".



La dirigente afirmó que la situación afecta a "más de 600 docentes", titulares e interinos, de todos los niveles educativos de la provincia y aclaró que se debe a errores administrativos del Ministerio de Educación provincial.



Según su relato, el pasado 20 de diciembre, el gremio mantuvo una reunión con el ministro Pablo Dermechkoff, en la cual se habría comprometido a enmendar los errores, algo "que no ocurrió y los docentes siguieron sin cobrar".



"Es un problema administrativo que tienen los ministerios con Legal y Técnica pero los docentes no pueden estar sufriendo por esas diferencias", apuntó Amiotti.



La dirigente gremial precisó además que un número importante de docentes sigue sin cobrar y que cuando lo hagan su sueldo estará "licuado" por la inflación.