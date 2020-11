Autotransporte San Juan vuelve con viajes a San Luis, Córdoba y Buenos Aires

La empresa Autotransporte San Juan volverá a la actividad este jueves 12 de noviembre y ofrecerá viajes a San Luis, Córdoba y Buenos Aires, según señaló el gerente general Nicolás García.

Tras el parate de ocho meses obligado por la pandemia, se reanudarán los viajes con un mínimo de frecuencias y destinos semanales, que irán aumentando de manera progresiva conforme se vaya incrementando la demanda.

El jueves 12 el primer destino será la Ciudad de Córdoba. Los precios serán $2.650 semicama y $3.050 cama. El viernes 13 el recorrido será San Juan-San Luis-Buenos Aires. Para viajar a la provincia puntana los costos serán $975 semicama y $1.155 cama. Mientras que a Buenos Aires $4.000 semicama y $4.800 cama.

Los destinos son Córdoba, San Luis y Buenos Aires.

El gerente Nicolás García aclaró que los servicios no realizarán paradas intermedias y circularán con su capacidad reducida, para cumplir con los protocolos establecidos por la CNRT, el Ministerio de Transporte y las provincias. Por otra parte, destacó que los viajes a Buenos Aires no llegan a la Terminal de Retiro porque no está habilitada todavía por la pandemia. La terminal que opera como destino es la de Dellepiane hasta el 20 de diciembre inclusive.

Los viajes estarán supeditados a la aprobación de los gobiernos provinciales. Los pasajeros que estén considerando trasladarse deberán ajustarse a los requisitos establecidos por la provincia de Córdoba, San Luis y Buenos Aires, en caso contrario las autoridades no permitirán el ingreso.

El pasajero podrá encontrar en el sitio www.atsj.com.ar toda la información sobre los requerimientos para viajar y el cronograma de salidas.

Por último y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de la salud y el transporte, para los servicios a Buenos Aires, Autotransporte San Juan implementó un sistema de gestión de higiene y bioseguridad - Bio Clean-, que incluye estrictos protocolos para cada etapa del viaje. Esto permite minimizar cualquier posibilidad de contagio a bordo, garantizando el bienestar y la salud de sus pasajeros y la de sus colaboradores, señaló García.