Avanzó otro paso el proceso para destituirlo a Trump

Mientras la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avanzó este jueves en Washington con el proceso de destitución del presidente Donald Trump, el mandatario salió a defenderse diciendo que era víctima de una "caza de brujas", en una situación que solamente se vivió en el país del Norte, en otras dos oportunidades, 1868 y 1998.

En el proceso de destitución (impeachment) de Donald Trump que se puso en movimiento, los demócratas han votado todos, menos dos, a favor de reprobar a Trump y si los votos se mantienen tal y como se han producido este jueves será recusado antes de las elecciones que se celebrarán dentro de un año.

El resultado de la primera resolución del "impeachment" votada este jueves en el Capitolio es de 232 a favor del sí y 196 a favor del no, con cuatro diputados que no han votado. Los demócratas que se opusieron a recusar a Trump son Collin C. Peterson, de Minesota, y Jeff Van Drew, de Nueva Jersey.

Por su parte Trump ha utilizado su cuenta de Twitter para decir que es "¡La mayor caza de brujas de la historia de América!", segundos después de que se conociera el voto final en el Capitolio.

La ley no manda que un voto de este tipo deba producirse en el proceso de "impeachment", pero Trump y los republicanos lo han exigido y los demócratas lo han autorizado, con la excusa de que la resolución votada es para establecer las normas para las vistas orales en la comisión que investiga a Trump, cuando en realidad es una forma de demostrar qué apoyo real tiene el proceso.

A tenor de la votación, el "impeachment" triunfará en su primera fase y cuando se ratifique, con otro voto similar en la Cámara, el caso pasará al Senado, que celebrará un juicio político a Trump presidido por el presidente del Tribunal Supremo y en ese caso para destituir al presidente se necesita una mayoría de dos tercios en el Senado.

"Las normas que hemos sometido a votación son las más justas que se han aprobado en la historia para un proceso de impeachment", dijo la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, aludiendo a un proceso que derivará en el juicio político, algo que solamente se llevó adelante dos veces en el Capitolio, con Andrew Johnson en 1868 y con Bill Clinton en 1998, ya que Richard Nixon dimitió antes de que comenzara el juicio.

La Casa Blanca ha emitido un comunicado oficial en el que asegura: "El presidente no ha hecho nada malo, y los demócratas lo saben. La obsesión desquiciada de Nancy Pelosi y los demócratas por este juicio político ilegítimo no perjudica al presidente Trump sino al pueblo estadounidense".

Según dice el Gobierno, el impeachment es un intento descaradamente partidista de destruir al presidente.