Bajó hablando por teléfono y se olvidó a su hijo arriba del micro

Una insólita situación se vivió este fin de semana en el servicio de transporte público de pasajeros de Mendoza. Si bien es habitual que las persones olviden alguna pertenencia arriba del colectivo, no es común que alguien se olvide a otra persona en la unidad en la que viajaba, sobre todo si es un niño de apenas tres años.

El curioso despiste lo protagonizó una mujer que iba hablando por teléfono y se bajó del micro sin su pequeño hijo. Gracias al accionar de Federico Muñoz, chofer del vehículo, todo tuvo un final feliz y la madre se pudo reencontrar con el niño.

"Esto me pasó hace tres días, iba manejando, miré por el espejo retrovisor y había un niño acostadito en el asiento de a dos, pero había personas al lado de él, entonces pensé que él venía con alguna de ellas", relató el héroe del fin de semana a Radio Nihuil.

"Resulta que en la parada de la calle José Vicente Zapata se bajaron varios de los pasajeros, así que me di vuelta, les pregunté a las 8 o 9 personas de quién era el nene y me contestaron que no era de nadie", continuó el conductor.