Tras cumplir con el primer discurso de inicio de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego dejó mucha tela para cortar. Justamente, esto les dio paso a dirigentes del oficialismo y de la oposición para el análisis de lo dicho por el máximo mandatario provincial. Para los dirigentes orreguistas, lo destacado fue el llamado a la oposición a sumarse al trabajo en pos de los ciudadanos, mientras que para los opositores, faltó mayor profundización en la herencia recibida y en la hoja de ruta de la gestión en distintos ámbitos.

A continuación, la opinión de los dirigentes:

Roberto Basualdo / director del banco San Juan



"Hemos sido compañeros de trabajo, se preparó y estudió, y estos pasos son fundamentales para el trabajo que está haciendo hoy y se notó en el discurso. Todas las áreas del equipo que formó Marcelo (Orrego) están trabajando muy bien para sostener la actividad que en estos tiempos es fundamental. Lo que dijo en el discurso lo va a cumplir, fue un mensaje realista en un contexto de crisis económica en el que no se podrá hacer todo lo que quisiera porque financieramente está todo complicado".

Marcelo Arancibia / presidente del GEN

“No le será fácil al gobernador Orrego, pero tenemos confianza que él y su equipo podrán remontar la crisis heredada. Pero debiera recordar que "gobernar es explicar"; y en su mensaje de apertura perdió una gran oportunidad de explicarles a los sanjuaninos que si son tiempos de grandes sacrificios es porque hay responsables (no solo las políticas de los ex funcionarios), y para que la mala historia no se repita deben darse profundos cambios Institucionales y ejemplares decisiones de Estado para terminar con la impunidad”.